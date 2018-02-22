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2 MART 2018 CUMA - YIL: 49

HDP'li Dirayet Taşdemir hakkında 'yakalama kararı'

22 Şubat 2018, Perşembe 19:07
Şırnak'ın Cizre ilçesinde, güvenlik güçleriyle girdiği çatışmada öldürülüp Erzurum'un Tekman ilçesinde defnedilen bir teröristin de aralarında bulunduğu 5 PKK'lı teröristin cenazelerine katıldıkları iddia edilen HDP Ağrı milletvekilleri Dirayet Taşdemir ve Berdan Öztürk'ün, "terör örgütünün propagandasını yapmak" suçundan yargılanmalarına devam edildi.

Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanıklar Taşdemir ve Öztürk ile avukatları katılmadı.

Görüşü sorulan Cumhuriyet savcısı, Öztürk'ün talimatla ifadesinin alınması için Ankara 28. Ağır Ceza Mahkemesine yazılan yazının cevabının beklenmesini, tüm işlemlere rağmen savunması alınamayan Taşdemir hakkında ise "yakalama kararı" çıkartılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti de ara kararında, Öztürk hakkında Ankara'daki söz konusu mahkemeye yazılan yazının cevabının beklenilmesini kararlaştırdı.

Taşdemir'in savunmasının alınması amacıyla hakkında "yakalama kararı" çıkarıldı

Ara kararında, Taşdemir hakkında ise savunmasının ve delillerinin tespiti amacıyla gönderilen çağrı kağıdının tebliğine rağmen duruşmaya mazeret bildirmeksizin gelmemesi sebebiyle çıkartılan "zorla getirme" emrinin sabit adresi bulunmadığından işlem yapılamayarak iade edildiğine işaret eden heyet, tüm usulü işlemlerin sonuçsuz kalması göz önüne alınarak kaçak sanık olarak kabul edilen Taşdemir'in savunmasının alınması amacıyla hakkında "yakalama kararı" çıkarılmasına hükmetti.

Heyet, Taşdemir'in yakalanması halinde savunmasının alınıp başka suçtan tutuklu ya da hükümlü değilse serbest bırakılmasını kararlaştırarak, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İddianameden

Erzurum Hınıs Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, HDP Muş Milletvekili Burcu Çelik Özkan, HDP Ağrı milletvekilleri Berdan Öztürk ve Dirayet Taşdemir'in, Şırnak'ın Cizre ilçesinde güvenlik güçleri ile girdiği çatışmada öldürülen ve terör örgütü PKK adına faaliyet yürüten sözde Özgür Kadın Kongresi üyesi Berjin Demirkaya'nın Erzurum'un Tekman ilçesindeki cenaze törenine, Taşdemir ve Öztürk'ün de başka 4 ayrı teröristin cenazesine katıldığına işaret ediliyor.

Özkan'ın soruşturma dosyasının Muş milletvekili olması ve hakkında Muş Cumhuriyet Başsavcılığında benzer soruşturmalar bulunması sebebiyle ayrıldığı aktarılan iddianamede, sanıklar Taşdemir ile Öztürk'ün ülkenin bölünmez bütünlüğüne kasteden terör örgütü PKK/KCK mensuplarının güvenlik güçleriyle girdiği silahlı çatışmayı haklı göstermek, terör yöntemlerini kullanmaya özendirmek ve terörizmi yüceltmek amacıyla terörist cenazelerine katıldığı belirtiliyor.

İddianamede, soruşturma konusu eylemlerin terör örgütü PKK'nın cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösteren veya öven ve bu yöntemleri teşvik edebilecek nitelikte olduğu, sanıkların PKK/KCK mensubunun cenaze törenine katılarak teröristin meşru bir amaç için öldüğü izlenimi verdiği ve bu eylemin yaşanılan bölge itibarıyla açık ciddi ve yakın bir tehlike oluşturduğu vurgulanıyor.

Milletvekilleri Dirayet Taşdemir ve Berdan Öztürk'ün "terör örgütünün propagandasını yapmak" suçundan bir yıldan 5 yıla kadar ayrı ayrı hapisle cezalandırılmaları istenen iddianamede, sanıkların seçme seçilme hakkından yoksun bırakılmaları da talep ediliyor.

AA

Etiketler: hdp, taşdemir
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