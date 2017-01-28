HDP’li Hüda Kaya gözaltına alındı

HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, Afyon’da gözaltına alındı.

Kaya’nın gözaltına alınması HDP Van Milletvekili Nadir Yıldırım, Twitter hesabından duyurdu.

HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen de Twitter hesabından paylaştığı mesaj ile Kaya’nın Diyarbakır’daki bir dava için Afyon’da kelepçelenerek gözaltına alındığını söyledi. Gözaltı sonrası Twitter hesabından açıklama yapan HDP Sözcüsü Bilgen "İstanbul Milletvekilimiz Hüda Kaya, Diyarbakır'daki dosya için gece yarısında Afyon'da kelepçelenerek gözaltına alındı. Kredi notu ve El Bâb tepkisi azalır belki" yorumunda bulundu.

Bilgen, gözaltı kararına, “Kenan Evren gibi anayasa referandumu yapanlar, 28 Şubatçılar gibi bin yıl iktidarda kalmayı mı düşünüyor? İktidar değişti, Hüda Kaya’nın kelepçesi değişmedi" ifadeleriyle tepki gösterdi.

Önce İzmir'e ardından Diyarbakır'a

HDP Diyarbakır Milletvekili Ziya Pir ise yine sosyal meyda hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Kaya'nın önce İzmir'e ardından Diyarbakır'a götürüleceğini öğrendiklerini açıkladı.

8 Aralık'ta da gözaltına alınmıştı

Kaya, 8 Aralık 2016'da da evinin önünden gözaltına alınmıştı. Kaya'nın hakkında açılan bir dosyadaki 'zorla getirme kararı' uyarınca gözaltına alındığı belirtilmişti.