HDP'li Kemalbay, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Geçen hafta özaltına alınan eski HDP Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay, savcılık sorgusunun ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İfade vermek için gittiği Ankara Adliyesi'nde gözaltına alınan Kemalbay, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. ​Kemalbay'ın serbest bırakıldığına ilişkin açıklama HDP Genel Merkezi'nin resmi Twitter hesabından yapıldı. Açıklamada, "Önceki dönem Eş Genel Başkanımız Serpil Kemalbay serbest bırakıldı. Barışı savunmak suç değil zorunluluktur, onurdur" denildi. Kemalbay, hakkındaki yakalama kararı doğrultusunda ifade vermek üzere gittiği Ankara Adliyesi'nde gözaltına alınmıştı.

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