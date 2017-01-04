HDP'li Leyla Birlik tahliye edildi

HDP Şırnak Milletvekili Leyla Birlik için tahliye kararı verildi.

4 Kasım'da Mardin'in Midyat ilçesinde gözaltına alınan HDP Şırnak Milletvekilleri Leyla Birlik Şırnak Adliyesi'ne sevk edilmiş ve burada Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanmıştı. HDP Şırnak Milletvekili Leyla Birlik için tahliye kararı verildi. Leyla Birlik hakkında, tutuklandığı soruşturmanın sonucunda, 37 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. Hazırlanan iddianamede, Leyla Birlik'in örgütün silahlı yönteme başvurmasını övdüğü ve bu yönteme başvurmayı teşvik ettiği belirtiliyordu. DHA

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