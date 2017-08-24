HDP'li Sibel Yiğitalp hakkında 'terör' fezlekesi

HDP Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp hakkında "terör örgütü propagandası yapmak" ile "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini, devletin askeri ve emniyet teşkilatını alenen aşağılama" suçlarından fezleke hazırlandı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan fezlekede, Yiğitalp'in 28 Ağustos 2016'da merkez Sur ilçesinde bir düğün salonunda HDP Sur İlçe Başkanlığı kongresinde konuşma yaptığı belirtildi. Fezlekede, söz konusu kongrede Yiğitalp'in yaptığı konuşmanın bir kısmı terör örgütüne müzahir yayın organı olan MED NUÇE TV'de canlı yayınlandığı ve konuşmanın çözümünün yapıldığı ifade edildi. Yiğitalp'in Sur ilçesinde güvenlik güçlerince PKK'lı teröristlere yönelik gerçekleştirilen operasyon hakkında yaptığı konuşmanın içeriğine yer verilen fezlekede, "Terör örgütü propagandası yapmak" ile "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini, devletin askeri ve emniyet teşkilatını alenen aşağılama" suçlarını işlediği kaydedildi. Anayasa'nın 83. maddesine istinaden Yiğitalp'in dokunulmazlığının kaldırılması talebinde bulunulan fezleke, TBMM Başkanlığına sunulmak üzere Adalet Bakanlığına gönderildi. AA

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