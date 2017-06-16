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18 HAZİRAN 2017 PAZAR - YIL: 48

HDP'li Tan'a 2 yıl hapis cezası

16 Haziran 2017, Cuma 21:55
HDP Diyarbakır Milletvekili Altan Tan, "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçundan 2 yıl hapse çarptırıldı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan fezlekenin TBMM'de kabulünün ardından Tan'ın yargılandığı davanın karar duruşması, Şanlıurfa 4. Asliye Ceza Mahkemesinde görüldü.

Tan'ın katılmadığı duruşmada, cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, delil durumu, suçun vasıf ve mahiyetini gerekçe göstererek, sanığın cezalandırılması yönünde görüş bildirdi.

Talebi değerlendiren mahkeme, Tan'ı "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçundan 2 yıl hapse çarptırdı.

Mahkeme, hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

AA

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  • yusuf

    17.06.2017 16:04:13

    Allah yardımcısı olsun.....bir kaç televizyon prog.dinledim dürüst bir insan memlekete faydası olabilecek birisi gibi gördüm....ama başına gelene bak....

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