HDP'li Tan'a 2 yıl hapis cezası

HDP Diyarbakır Milletvekili Altan Tan, "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçundan 2 yıl hapse çarptırıldı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan fezlekenin TBMM'de kabulünün ardından Tan'ın yargılandığı davanın karar duruşması, Şanlıurfa 4. Asliye Ceza Mahkemesinde görüldü. Tan'ın katılmadığı duruşmada, cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, delil durumu, suçun vasıf ve mahiyetini gerekçe göstererek, sanığın cezalandırılması yönünde görüş bildirdi. Talebi değerlendiren mahkeme, Tan'ı "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçundan 2 yıl hapse çarptırdı. Mahkeme, hükmün açıklanmasını geri bıraktı. AA

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