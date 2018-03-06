"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
6 MART 2018 SALI - YIL: 49

HDP'li Uca hakkında 5 ayrı suçtan fezleke

06 Mart 2018, Salı 12:17
HDP Diyarbakır Milletvekili Feleknas Uca hakkında 5 ayrı suçtan dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle fezleke hazırlandı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan fezlekede, 21 Ekim 2016'da, merkez Kayapınar ilçesindeki Kayapınar Belediyesi Spor Salonu'nda DBP tarafından düzenlenen toplantıya Feleknas Uca ile dönemin HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, DBP Eş Genel Başkanları Sebahat Tuncel ve Kamuran Yüksek, DTK Eş Başkanları Hatip Dicle, Leyla Güven ile HDP milletvekillerinin de bulunduğu yaklaşık 500 kişinin katıldığı belirtildi.

Toplantının basına kapalı yapılması nedeniyle içeriği ve konuşulanlar hakkında bilgi alınamadığına yer verilen fezlekede, emniyet görevlilerince toplantı sonrasında sosyal medya hesapları üzerinden yapılan paylaşımlara ilişkin araştırma gerçekleştirildiği bildirildi.

Fezlekede, şunlar kaydedildi:

"Bazı sosyal medya hesapları üzerinden 'Seferberlik ruhuyla örgütlenelim, direnerek kazanalım gündemi ile gerçekleştirdiğimiz geniş katılımlı bölge toplantısındayız.', 'Köy köy mahalle mahalle örgütlenelim.' şeklinde paylaşımlar yapıldığı tespit edildi. Söz konusu paylaşımlarda toplantı salonuna terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğrafının asıldığı görülmüştür. Ayrıca, toplantı sonrası DBP'nin internet sitesinde alınan kararlarla ilgili haber paylaşımı yapılmıştır."

Söz konusu toplantıda alınan kararlar ve paylaşımların değerlendirilmesi yapılan fezlekede Uca'nın "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini alenen aşağılama", "Cumhurbaşkanına hakaret", "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek", "suçu ve suçluyu övmek" ile "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarını işlediği aktarıldı.

Uca'nın halen milletvekili olması nedeniyle Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 83. maddesi gereğince yasama dokunulmazlığına sahip bulunduğu kaydedilen fezlekede, belirtilen suçlardan dolayı hakkında soruşturma yürütülebilmesinin TBMM Başkanlığınca dokunulmazlığının kaldırılması şartıyla gerçekleşebileceği vurgulandı.

Anayasa'nın 83. maddesine istinaden Uca'nın dokunulmazlığının kaldırılması talebinde bulunulan fezleke, TBMM Başkanlığına sunulmak üzere Adalet Bakanlığına gönderildi.

Yasama dokunulmazlığının kaldırılması halinde Uca hakkında belirtilen 5 suçla ilgili 3 yıl 6 aydan 16 yıla kadar hapis istemiyle dava açılacak.

Dokunulmazlıkların kaldırılması

Haklarında dosya bulunan milletvekillerinin yasama dokunulmazlıklarının kaldırılmasının yolunu açan Anayasa değişikliği, 20 Mayıs 2016'da TBMM'de kabul edilmiş, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile milletvekilliği sona erdirilen ve parti üyeliği düşürülen eski HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ın da aralarında bulunduğu bazı HDP'liler tutuklanmıştı.

AA

Etiketler: diyarbakır, hdp
Okunma Sayısı: 160
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    BM: Tam bir drama şahit olduk

    Et ve Süt Kurumu, 60 bin baş sığır ''ithal'' edecek

    İsrail'den Kudüs direnişinin sembol ismine anlamasız 'yasak'

    Kore Yarımadasında önemli gelişme

    132 yıl önce denize atılan şişe içinde mesaj bulundu...

    Komando birlikleri Hatay'a geldi

    Marmara depremi hakkında yeni açıklama: ''Maalesef 'olmaz' diyemiyoruz"

    Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile ilgili '15 Temmuz' davasında karar

    76 yıl sonra bulundu

    Pentagon sözcüsünün skandal açıklamalarına Türkiye'den ilk tepki

    "Bu yıl mayıs ayında ABD'nin Kudüs'teki elçiliğini açacağız''

    TSK: 2872 terörist etkisiz hale getirildi

    İngiltere: Rusya, ateşkesin uygulanmasını sağlamakla yükümlüdür

    İzmir'deki GBT kontrolünden acı haber: 1 polis şehit oldu, 1 polis yaralandı!

    'Doktor öğretim üyesi' Resmi Gazete'de de yayınlandı

    YPG/PKK sivillerin Afrin'den çıkışını engelliyor

    Pentagon sözcüsü Manning'den skandal açıklama

    IŞİD'in karanlık silahları

    Seçim kanunu demokratik olsun

    Yüzde 40 gerçeği var

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Özal’dan Erdoğan’a, Irak'tan Suriye'ye
    Genel

    Yüzde 40 gerçeği var
    M. Latif SALİHOĞLU

    Benim yerime sen düşün...
    Cevher İLHAN

    OHAL altında seçim garabeti
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Mustafa Gönüllü

    Pozitif insanlarla vakit geçirin
    Genel

    Mehmed Feyzi Efendi dualarla
    Mustafa USTA

    Kutsal ‘biz’ ve düşman ‘siz’ anlayışı
    Abdullah NURSÖZ

    İftiraları protesto ediyoruz
    Ahmet BATTAL

    Partiler, fikirleri, üyeleri ve oyları

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.