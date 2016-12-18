HDP'li vekil: Kürtlere statü ve anadilin olmadığı anayasayı desteklemeyeceğiz

HDP Siirt Milletvekili Kadri Yıldırım, Kürtlere statü ve anadilde eğitim hakkının yer almadığı bir anayasa veya sisteme adı her ne olursa olsun evet demelerinin mümkün olmayacağını belirterek, bu iki temel hakkın verilmesi ve görüşmeleri devam eden anayasanın içine konularak güvenceye alınması halinde ise başkanlık sistemine hayır diyecek hiç bir nedenlerinin olmayacağını söyledi.

Kuzey Irak'ın Erbil kenti merkezli uydudan yayın yapan K24 televizyonuna konuşan HDP Siirt Milletvekili, mecliste görüşülmeye başlanacak olan anayasa değişikliği ile ilgili düzenleme konusunda açıklamalarda bulundu. HDP'li Yıldırım, 7 Haziran’dan bugüne kadarki duruşlarının 2 temel hak üzerinde şekillendiğini ifade ederek, bunlardan bir tanesinin anadilde eğitim hakkı diğerinin ise, üniter yapı içinde kalmak şartıyla Kürtlere bir statü hakkı verilmesi olduğunu söyledi. Yıldırım, bu iki temel hak güvenceye alınırsa ve şuan da görüşülmekte olan anayasada da bir şekilde yerini alırsa, kendilerinin böyle bir anayasaya ve bu anayasa gereği oluşacak bir başkanlık sistemine hayır demeleri için hiçbir neden olmayacağını belirterek, "Ama Kürt halkının anadilde eğitim hakkı ve üniter yapı içerisinde kalmak kaydıyla Kürtlere bir statü hakkının yer almadığı bir anayasa veya sistemin adı ne olursa olsun parlamenter sistem olsun, bizim ona evet dememiz mümkün değil. Makul da değil, o zaman kendi kendimizle çelişiriz" diye konuştu.

Anayasa değişikliği ile ilgili mecliste yapılacak oylamada partilerin fire verip vermeyeceği ile ilgili bir soru üzerine ise HDP'li Yıldırım, "Fire ihtimali de bütün partiler için olan bir şeydir. Ama bunu süreç geldiğinde ve o beklenen oylama gerçekleştiğin de ancak belli olur. MHP’nin içerisinde de, AK Parti’nin içerisinde de, CHP’nin ve hatta HDP’nin içerisinde de böyle firelerin olacağı konuşuluyor. Ama ben firenin olsa bile önemli bir oranda olacağına pek ihtimal vermiyorum. Yani bir iki şahsi görüşten kaynaklanan fireler dediğim gibi bütün partilerde mümkündür. Bu iktidar partisinin kendisinde dahi mümkündür. Ama ciddi bir fire beklemiyorum"dedi.