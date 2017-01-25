HDP'li vekiller serbest bırakıldı

Gözaltına alınan HDP milletvekilleri Osman Baydemir ve Ahmet Yıldırım, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

HDP Grup Başkanvekili Ahmet Yıldırım ile HDP Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir, KCK ana davası duruşmasını takip ettikleri Diyarbakır 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde gözaltına alındı. Haklarında 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından çıkarılan zorla getirme kararı doğrultusunda polislerce alınan Yıldırım ve Baydemir, aynı mahkemenin ikinci heyetinin karşısına çıkarılmak üzere mahkeme salonuna götürüldü.

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