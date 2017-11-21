HDP’li Zana’nın vekilliğinin düşürülmesi talebi Meclis’te

Yemin etmeyen HDP Ağrı Milletvekili Leyla Zana’nın vekilliğinin düşürülmesi Meclis komisyonunda kabul edildi. Komisyon kararı Meclis genel kurulunda oylanacak.

Zana, 17 Kasım 2015’te ‘Biji aşiti’ (Yaşasın barış) diyerek başladığı metni ‘Türk milleti’ yerine ‘Türkiye milleti’ ifadesini kullanarak bitirince yemini kabul edilmemişti. Meclis başkanlık divanı da Zana’nın milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin talebi 20 Temmuz 2017’de karma komisyona iletmişti. Talebin ekim ayının son haftasında görüşüleceği açıklanmıştı. AA’nın haberine göre, karma komisyon Zana’nın ‘devamsızlık nedeniyle’ milletvekilliğinin düşürülmesi yönünde karar aldı. Komisyonun talebini içeren dosya Meclis genel kuruluna sevk edildi. Zana’yla iligli son karar genel kurulda verilecek.

Okunma Sayısı: 34

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.