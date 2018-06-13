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13 HAZİRAN 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

HDP milletvekili adayı Ahmet Şık: 'Baskılardan dolayı 7 Haziran seçimlerindeki coşku yok'

13 Haziran 2018, Çarşamba 14:15
Daha önce "HDP seçmeni ikinci turda İnce'ye oy verir" diyen HDP milletvekili adayı Ahmet Şık, 'Baskılardan dolayı 7 Haziran seçimlerindeki coşku yok' dedi.

24 Haziran'daki seçimlerde HDP'nin İstanbul 2. bölge 1. sıradan milletvekili adayı gösterilen gazeteci ve yazar Ahmet Şık, seçim çalışmaları kapsamında İzmir'e geldi. Kentte çeşitli ziyaretlerde bulunacak Şık, İzmir Gazeteciler Cemiyeti'ne de bir ziyaret gerçekleştirdi.

'BASKILARDAN DOLAYI 7 HAZİRAN'DAKİ COŞKU YOK'

 

Burada cemiyet başkanı Misket Dikmen ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelen Şık, 24 Haziran'da yapılacak seçimlerle ilgili açıklamalarda bulundu. Yoğun seçim çalışması yaptığını anlatan Ahmet Şık, "7 Haziran seçimlerindeki gibi coşku yok ama baskılardan dolayı bu yok. Ancak o zamanki gibi alınacak oy görüntüsü var. Sonuç olarak 7 Haziran'dan daha güçlü olunacağını düşünüyorum. Geçen seçimde baraj yıkma iddiası vardı, şimdi saray rejimini yıkma iddiası var" diye konuştu. 

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin, Diyarbakır'da yaptığı mitingi değerlendiren Şık, "Aslında Muharrem Bey'in Diyarbakır mitinginde, resmi açıklamaya gerek kalmadan seçmen, tavrını gösterdi. Seçmen, Muharrem Bey'in Kürt sorununu nasıl çözeceğini açıkça söylemesini bekliyor. En net söyleyen de Muharrem Bey oldu" dedi.

 

Sputnik Türkiye

Etiketler: HDP, aday, seçim, Diyarbakır
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