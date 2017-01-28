HDP Milletvekili Hüda Kaya serbest

Afyonkarahisar'da gözaltına alındıktan sonra Diyarbakır'a getirilerek ifadesi alınan HDP İstanbul Milletvekili Kaya'ya adli kontrol uygulanacak.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bir soruşturma kapsamında gözaltına alınan Halkların Demokratik Partisi (HDP) İstanbul Milletvekili Hüda Kaya adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya hakkında, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "terör örgütü üyeliği" iddiasıyla yürütülen soruşturmada ifadeye gitmediği gerekçesiyle "zorla getirilme" kararı çıkarıldı. Kararın ardından milletvekili Kaya dün gece Afyonkarahisar'da gözaltına alındı. İzmir'e götürülen Kaya işlemlerinin ardından havayoluyla Diyarbakır'a getirilerek adliye sevkedildi. Savcılığa verdiği ifadenin ardından Kaya, Sulh Ceza Hakimliği'nde verdiği ifadenin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. AA

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