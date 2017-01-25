HDP Milletvekili Taşçıer hakkında "zorla getirme" kararı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, tebligat yapılmasına rağmen ifade vermeye gitmeyen HDP Diyarbakır Milletvekili İmam Taşçıer hakkında "zorla getirme" kararı çıkartıldı.

Yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin anayasada değişiklik yapılmasını öngören kanunun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından milletvekillerinin dosyalarındaki inceleme sürüyor. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, Taşçıer hakkında "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini alenen aşağılama", "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçundan soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, Taşçıer'in adresine ifade vermesi için tebligat gönderildi. Tebligata rağmen savcılığa ifade vermeye gelmeyen Taşçıer hakkında, "zorla getirme" kararı çıkartıldı. AA

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