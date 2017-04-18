HDP Milletvekili Taşdemir serbest bırakıldı

HDP Ağrı Milletvekili Dirayet Taşdemir, hakkındaki "yakalama" kararı nedeniyle çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

Başka bir duruşmayı takip etmek üzere Diyarbakır Adliyesine gelen ve hakkındaki "yakalama" kararı nedeniyle mahkemeye çıkarılan Taşdemir'in, ifade işlemleri tamamlandı. Milletvekili Taşdemir, serbest bırakıldı. Diyarbakır 2. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmada, KCK ana davası kapsamında dosyaları ayrılan HDP'li 8 milletvekili arasındaki Ağrı milletvekili Taşdemir hakkında "yakalama" kararı çıkarılmıştı. Dosyada, firari olan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın ağabeyi terör örgütü PKK/KCK'nın elebaşı Nurettin Demirtaş ve Sabri Ok'un da aralarında bulunduğu 21 sanık hakkında da "yakalama" kararı bulunuyor. AA

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