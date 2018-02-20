HDP'nin TBMM Başkanvekilliği görevine getirilecek isim belli oldu

HDP 3'üncü Olağan Büyük Kongresi'nde, partinin eş genel başkanlığına seçilen HDP Iğdır Milletvekili Pervin Buldan'ın yürüttüğü TBMM Başkanvekilliği görevine, Mardin Milletvekili Mithat Sancar'ın getirileceği belirtildi.

HDP'nin Meclis grup başkanvekillikleri görevini ise mevcut vekiller Ahmet Yıldırım ile Filiz Kerestecioğlu'nun sürdüreceği öğrenildi. Ankara'da, 11 Şubat günü yapılan HDP 3'üncü Olağan Büyük Kongresi'nden sonra yeni parti yönetimi belirleniyor. Iğdır Milletvekili Pervin Buldan'ın, partinin eş genel başkanı olmasıyla TBMM başkanvekilliği görevine, Mardin Milletvekili Mithat Sancar'ın getirileceği belirtildi. DHA muhabirinin HDP kaynaklarından aldığı bilgilere göre, HDP'nin Meclis grubundaki değişiklik, TBMM başkanvekilliği göreviyle sınırlı kaldı. Meclis grup başkanvekillikleri Ahmet Yıldırım ve Filiz Kerestecioğlu'nun bu görevlerini sürdüreceği öğrenildi. DHA

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