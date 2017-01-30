Van 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından, duruşmaya katılmadığı gerekçesiyle hakkında yakalama kararı çıkarılan HDP Van Milletvekili Lezgin Botan serbest bırakıldı.

Van'da katıldıkları etkinliklerde yaptıkları konuşmalar nedeniyle haklarında dava açılan HDP Van milletvekilleri Lezgin Botan ve Adem Geveri hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. Yakalama kararının ardından akşam saatlerinde Ankara'dan Van'a giden Botan, Ferit Melen Havalimanı'nda tarafından gözaltına alındı. Lezgin Botan, ifadesi alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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