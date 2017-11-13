HDP ve DBP yöneticilerine gözaltı

Muradiye’deki ev ve iş yeri baskınlarında aralarında HDP ve DBP’li yöneticilerin de bulunduğu 20’den fazla kişi gözaltına alındı.

Van'ın Muradiye ilçesinde bugün yapılan ev ve işyeri baskınlarında aralarında Halkların Demokratik Partisi (HDP) ve Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) yöneticilerinin de bulunduğu 20'den fazla kişi gözaltına alındı. Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen kişilerden isimleri netleşenler şöyle: DBP İlçe Eş Başkanı Mehmet Kaplan, HDP yöneticileri Cesim Ak, Abdurrahman Karabalık, belediye meclis üyeleri Mustafa Karataşlı, Mehmet Kuşçu, Kamuran Bekiroğlu, Şeref Alim, Ekrem Karagülle ile Bekir Karabalık, Mesut Menteş, İdris Çolak, Feyyaz Karabalık, Dilan Karabalık, Özgül Biçer, Uğur Demir, Mahmut Çolak, Metin Sarı, Metin Çıkar, Doğan Başak ve belediye personeli Cengiz Yılmaz.

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