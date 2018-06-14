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15 HAZİRAN 2018 CUMA - YIL: 49

Hendeklerin kazılmasına ben göz yummadım

14 Haziran 2018, Perşembe 22:28
İYİ Parti Lideri Meral Akşener, 24 Haziran’da yapılacak seçimleri değerlendirdi.

Akşener, NTV’de Oğuz Aksever’in sorularını cevapladı. “Muhteşem bir teveccüh görüyorum. Referandumda da dolaştım. Türkiye’yi iki kere dolaşmış olacağım. Bütün korkutmalara rağmen çok büyük kalabalıklara sesleniyorum” diyen Akşener, şöyle devam etti; “Terör örgütlerine karşı devletimizin, imha edici bir davranış uygulaması halinde, biz devletimizin arkasında oluruz. Ama bunu iç politikanın öznesi yapılmaması lazım. Davulla, zurnayla yapılmaz. Karşıdakiler önlem alır. Bu da iç politikanın öznesi olduğunun kanıtı. Habur rezaletini ben yapmadım. Çadır mahkemelerini ben kurdurmadım. Megri megri diye ben ağlamadım. Hendeklerin kazılmasına ben göz yummadım. O açılan hendekleri kapatmak için 700 tane şehit verdik. Bunlar unutuldu. Ben terör mücadelesini ciddî bir iş olarak görürüm. O ciddî işte kayıplar olur, o kayıplar sizin evlâtlarınızdır. Bunun gayri ciddî yapıldığını görüyorum. Bu devlete yakışmaz.”

Millet İttifakı’nın Meclis’te de devam etmesini diliyorum

Akşener, “Bugüne kadar Doğu’da seçmen HDP ile AKP arasına zorlanıyordu. Batı’da ise CHP ile AKP arasında bir seçime zorlanıyordu. Şimdi İYİ Parti iyi bir alan oluşturdu. AKP’nin oy oranını yüzde 48 olarak alırsak, 33’ü Erdoğan’a aidiyet duyan insan kitlesi. Bir diğeri AKP’den yorulmuş insanlar, bu insanlar yol arıyor, ama Erdoğan’ın yıpranmasını istemiyor. Bir diğeri ise daha önce muhalefete de oy vermiş insan kitlesi. Ama daha önceki seçimlerde oy verdikleri muhalefet, onları hayal kırıklığına uğratmış. Bu 3 seçmen tipinden, bize yönelen tarafını sayarsak birinci seçmen kitlesi daha önce muhalefet tarafına geçen kitle, ikinci kitle Erdoğan’ı seven sayan, ama yıpranmasını istemeyen kitle. İkinci tura kalırsa CHP’nin adayı kalırsa destekleyeceğimizi en başında ifade ettik. Bunda bir değişiklik yok. Millet İttifakı’nın da Meclis’te devam etmesini diliyorum” ifadelerini kullandı. 

Etiketler: meral akşener
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