Hep hakkı dillendireceğiz

Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Nazır Cihangir İslam, “Her zaman ve zeminde hakkı dillendireceğiz. Biz insanları ayırmıyor, dışlamıyor, ötekileştirmiyoruz. Ama bir kesimi sevmiyoruz. Zalimleri hiç sevmiyoruz.” dedi.

SP İzmir İl Teşkilatının düzenlediği “Türkiye’nin geleceği için çare var” konulu konferansta konuşan İslam, bütün Türkiye’nin milletvekilliğini yapma gayreti içinde olduğunu kaydetti.

Yanlış yerde duruyorlar

Adalet olgusunun özgürlük, eşitlik ve paylaşımdan kopamayacağını savunan Milletvekili İslam, “Bu ülkenin cumhurbaşkanı çıkıyor, referandumda hayır diyenlere hain diyor. Ya onun yanında olacaksınız ya da hain olacaksınız. Ben böyle bir dili kabul etmiyorum. ‘Bu can bu bedende olduğu sürece o teröristi alamazsın’ diyor. Ama ne oluyor, rahip gidiyor. Asıl üzücü olan bunun yadırganmamasıdır. Bu yönetim, tutarlı olmakla çelişkili olmak arasındaki farkı, doğru ile yanlış arasındaki farkı ortadan kaldırdı.” ifadelerini kullandı.

Fakir yığınları var

Ülkenin borcunun 500 milyar dolara ulaştığına dikkat çeken İslam, bu paranın üretime yatırılması halinde Türkiye’nin milli gelirinin çok yükseleceğini ve işsizliğin ciddi oranda azalacağını belirtti. İslam, “Ancak böyle bir durum yok. Ortada üretim yok. Ortada otoyol ve köprüler var. Dolar milyarderlerinde artış var. Ama öte yandan fakir yığınları var. Dengeyi bozduğunuz zaman bu durum ortaya çıkar. Milli geliri 10 bin dolara çıkardıklarını söylüyorlar. Bu ne demek. Her ferdin cebine bu para giriyor demektir. Dört kişilik bir ailenin cebine 40 bin dolar giriyor, yani aylık 20 bin lira giriyor demektir. Peki, kaç kişinin cebine bu para giriyor” diye konuştu.