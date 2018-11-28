Her gün ölüm haberleriyle karşılaşılıyor

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, 31 Mart yerel seçimlerinde kazananın sadece CHP değil, millet, devlet, bayrak ve gelecekleri olacağını söyledi.

Özkoç, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında Kocaeli’de viyadük çalışması sırasında beton blokun çöktüğünü, 4 işçinin enkaz altında kaldığını, askerlerin, işçilerin sebepsiz yere öldüğünü, Türkiye’de her gün buna benzer haberlerle karşılaşıldığına dikkat çekti. Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay’ın, ortalama 5 işçinin vefat ettiğini açıkladığını ifade eden Özkoç, bunun çok sıkıntı verici, üzerinde düşünülmesi, devlet olarak tedbir alınması gereken bir durum olduğunu söyledi. Özkoç, ancak iktidarın böyle bir kaygısının bulunmadığını savundu.

AA

Okunma Sayısı: 141

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.