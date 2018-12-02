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3 ARALIK 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

Her ilde seçime gireceğiz

02 Aralık 2018, Pazar 17:40
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Ankara’da bir otelde partisinin il başkanları ve il müfettişlerine hitap etti.

Yerel seçim öncesi gündemde olan ittifak konusuna değinen Karamollaoğlu, “Biz mahalli idare seçimlerinde ittifak yapmıyoruz, yapmadık, yapmayacağız. Bunu çok net ve açık olarak söylüyorum. ‘Dirsek teması’ sözünü birileri alıp yanlış noktalara çekmesin. Dirsek teması elbette yapacaksınız. Bizim adayımıza, başkalarının oy vermesini sağlamak için yapacaksınız. Başkalarına oy toplamak için değil. Her yerde seçime gireceğiz. Her ilde seçime gireceğiz” dedi.

Etiketler: karamollaoğlu, saadet partisi
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