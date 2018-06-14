Her şey iyiyse neden seçim yaptınız?

Sivas’ta konuşan İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, “Bu seçim neden geldi, her şey bu kadar iyiyse neden seçim yaptınız. Bu kadar kötüyse seni neden seçsinler” dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, Sivas’ta yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yüklendi: “Ülkenin beka sorunu varmış. Hadi oradan be. Beka sorunu yaratan sensin. Senin kendinin beka sorunu var. Yanındaki arkadaşlarının da zekâ sorunu var. Bu seçim neden geldi her şey bu kadar iyiyse neden seçim yaptınız. Bu kadar kötüyse seni neden seçsinler.” Akşener’in konuşmasından öne çıkanlar şöyle; “Bugün Sivas’ın problemlerini çözmekten uzaklar. Biri göç, biri işsizlik. Sivas’ta fabrika yok, madenler kapatılmış. Biraz ekonomi ve Sivas’tan bahsetmek istiyorum. 453 milyar dolar borç aldılar. Sivas Demirçelik, Divriği Madenleri satıldı. 70 milyar dolarlık özelleştirme yapıldı. 2 trilyon dolar vergi toplandı 16 yılda. Bunlardan Sivas’a fabrika yapıldı mı? Maden için yatırım yapıldı mı? Göçü engelleyecek yatırım yapıldı mı?

Tarımı bitirmek ihanettir

Hayvancılığın merkezi tarımın merkezi Sivas tekrar tarlalarınızla barıştıracağız. ABD’de çiftçi mazotu şu anda 2 liraya kullanıyor. Siz 6 liraya kullanıyorsunuz. Türk çiftçisi kalkıp rekabet edebilir mi?Son zamanlarda herkese hain deniliyor. Dünyanın gelecekte iki savaşı olacak birisi gıda birisi sudur. Eğer cahillikten iş bilmezlikten yapmıyorsanız tarımı bitirmek ihanettir. Sivas’ı tarımın başkenti Doğu Anadolu’nun yıldızı yapacağız inşallah. Ekonomi gerçekte kötü durumda. Pek çok hükümet terör mücadelesi yaptı hiç duydunuz mu Türkiye’de seçimlere malzeme yapıldığını?

Hendekler kazılırken görmeyin denildi

Hendekler kazılırken valiye sordular siyasî irade görmeyin dedi. Kaymakama askere gittiler aynı şey. 127’yi aşkın devletin kendi içinde valisinin emniyet müdürünün yazdığı resmi belge var. 726 şehidin var Türkiye. Sadece hendekler kapatılırken 726 şehidin var Türkiye. Bunu hatırlayan var mı? Afrin şehitlerine tane diyen bir zihniyet var karşımızda. Ülkenin bekâ sorunu varmış. Hadi oradan be. Beka sorunu yaratan sensin. Senin kendinin beka sorunu var. Yanındaki arkadaşlarının da zekâ sorunu var. Sivas bakansız olmaz bir kardeşinizi de bakan olarak atayacağımı sizlerle paylaşmak isterim. Mülâkat sistemini ve performans sistemini kaldırıyoruz.”

İmanla korku aynı yürekte olmaz

MaddÎ olan her şey pahalandı ama manevi olan her şeyi bunlar ucuzlattı. İmamlar fetva veriyor sakız çiğnemek orucu bozar mı? Hangi elinle yiyeceksin o mekruh mu? Hangi elinde çalıyorsun? Onunla ilgili fetva veren duydunuz mu? KPSS’de çalınan sorularla ilgili hiç problem yok. Çünkü kendi çocukları oturdu o hırsızlık makamlarına. Sizin elinizde çok şey olabilir korkutma imkânları olabilir ben de 28 Şubat’ta gördüm ki imanla korku aynı yürekte bulunmuyor. Sizden korkmuyoruz. Ama ezdiğiniz bu aziz milletin sandıkta neler yapabileceğini hepimiz birlikte göreceğiz. Sizin çocuklarınız iki şeye müstahak bunlar böyle görüyor ya uzman çavuş onunla da kağıt götürüyorsunuz ya da taşeron yanında işçi. Böyle bir dünya ilk defa yaşanıyor Türkiye’de. Ama onların çocukları kaymakam vali yanında rektör yanında bir ay çalışıyor 657’nin en ballı maaşlarına oturuyorlar.