Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Cumhuriyetten geri adım atmak isteyen herkes karşısında milletimizi ve şahsımı bulacaktır" dedi.

Cumhurbaşkanlığı'nda düzenlenen 36. Muhtarlar Toplantısı'na konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

Bu buluşmalar dünyadan da yakından takip ediliyor.

Türkiye 1923 yılında cumhuriyete geçerek rejim tercihini yapmıştır, artık milletimizin böyle bir meselesi yoktur. Şu anda anamuhalefetin başındaki zat ikide bir 'rejim mejim' deyip duruyor ya Türkiye'nin böyle bir sorunu yok. Rejim olayı 1923'te atılan adımla yoluna devam ediyor.

Cumhuriyetten geri adım atmaya çalışanlar, karşılarında herkesten önce milletimizi ve milletimizle birlikte şahsımı bulur.

Bırakın millet versin kararını. Milletten korkuyorlar. Müzmin muhalifler gibi sürekli çarpıtmayla, yalanla, iftira ile meseleleri ters yüz etmeye çalıştılar.

Milletimiz, 2007 yılında ilk adımı atılan düzenlemeye verdiği destekle, bu yol ayrımında tercihini Cumhurbaşkanlığı Hükümeti Sisteminden yana kullandığını ilan etmiştir. Nisan ayında milletimizin takdirine, onayına sunulacak olan anayasa değişikliğine, 10 yıl önce atılan bu adımın tamamlanması olarak bakmak gerekiyor. Milletimizin o zaman yüzde 69 ile 'evet' dediği reformun, nihai hedefine ulaşmasını sağlayacak bu değişikliğe de aynı şekilde sahip çıkacağına doğrusu ben inanıyorum.

Bunların karşı çıktıklarının hiçbiri, milletin menfaati değildir. 'Her şey tek adamda bütünleşecek', el insaf. Bunlar yalanla yatıp yalanla kalktılar.