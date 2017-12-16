Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Terör sadece silahla mücadele edilerek ortadan kaldırılamaz. Terörü destekleyenlerin stratejilerine dikkat etmek lazım." dedi.

Karamollaoğlu, partisince Diyarbakır'da düzenlenen Genel İdare Kurulu Toplantısı'na katıldı.

Bir otelde gerçekleştirilen toplantıda konuşan Karamollaoğlu, Türkiye ve bölgede yaşanan sorunları yakından takip ettiklerini söyledi.

Karamollaoğlu, ülkenin sorunlarına değinerek, "İktidarda bulunan AK Parti geçmişte birlikte çalıştığımız arkadaşlarımız tarafından yönetiliyor. Ülkemizin problemlerine onlar da çözüm aramaya çalışıyorlar. Ama üzülerek ifade ediyorum ki maalesef bu çabaları beklenen neticeleri bir türlü meydana getirmedi. Hem dünyamızın hem bölgemizin içinde bulunduğu problemlere bakarsak 15 sene iktidarda kalan bir partinin bu ülkenin sorunlarının çözülmemiş olmasından dolayı herhangi bir şikayette bulunmaya hakkı yok." diye konuştu.

Terörle mücadele

Terörle mücadelenin önemini dile getiren Karamollaoğlu, ülkede terörün bütünüyle ortadan kalkmasını istediklerini belirtti.

Karamollaoğlu, terörün bir gerçek olduğuna işaret ederek, "Terör cereyan ediyor. İktidarın terörle mücadelede ortaya koyduğu tavrı da baştan beri tenkit ettik. Terör sadece silahla mücadele edilerek ortadan kaldırılamaz. Terörü destekleyenlerin stratejilerine dikkat etmek lazım. Terörü sadece Türkiye'de değil bütün dünyada destekliyorlar. Bundan dolayı bu bölgeyi, özellikle Güneydoğu Anadolumuzu özel bir yaklaşımla ele almaya ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

Parti olarak sadece Türkiye'de değil Irak, İran ve Suriye'de yaşayan Kürtlerin de meseleleriyle ilgilenmeyi önemli bir görev bildiklerini aktaran Karamollaoğlu, şöyle devam etti:

"Bölgede adaletin tesisi önemli"

Karamollaoğlu, bölgenin sorunlarına değinerek, şunları kaydetti:

"Ana dilde eğitim hakkının kullanımı önemli bir adım. Bu bölgede adaletin tesisi önemli bir mesele. Bir an önce buradaki insanlar geçimlerini sağlayabilecekleri imkana kavuşmalılar. En önemli meselelerden biri de iç güvenlik ve emniyet. Bunu biraz daha teferruatlı olarak ele almaya ihtiyacımız var. Bundan dolayı da bu konuda kapsamlı olarak bir teklifimiz var. Aynı zamanda bu bölgede görev yapan bütün güvenlik güçleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve kamu kuruluşları elbette çok önemli bir vazife üstleniyorlar. Hem onların korunması hem de bölgede yaşayan insanların arasında insicamın sağlanması çok önem arz ediyor."

Karamollaoğlu, bölgede birtakım görüşmeler yaptıklarına dikkati çekerek, uzun süredir üzerinde çalıştıkları Kürt sorununa ilişkin raporu yakın zamanda kamuoyu ile paylaşacaklarını sözlerine ekledi.

Toplantıya, Saadet Partisi genel başkan yardımcıları ve Genel İdare Kurulu üyeleri ile bazı il başkanları katıldı