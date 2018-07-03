CHP Genel Başkan Yardımcısı Akif Hamzaçebi, 24 Haziran seçimlerinden sonra kemer sıkma paketi hazırlandığını belirterek, “Vatandaş acı reçeteye hazırlıklı olsun” uyarısına bulundu.

Hamzaçebi, CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin yeni parti kuracağı iddialarını yalanladı. KRT Haber’de Çağlar Cilara’ya konuşan Hamzaçebi, ekonomide acı bir reçete uygulanacağını söyleyerek vatandaşları hazırlıklı olmaları yönünde uyardı.

Hamzaçebi, “Ekonomide işler hiç iyi değil. Bir kemer sıkma paketi programı hazırlanıyor, bütün vatandaşlarımız buna hazırlıklı olsunlar. Kemeri vatandaş sıkacak. Seçimlere öne alma istemelerinin nedeni de budur. Herkes acı reçeteye hazır olsun. Mart ayında yerel seçimler yapılırsa, bu acı reçeteyi Mart ayına kadar ertelemek zorundalar, kasım ayında yapılırsa hemen aralıkta bu acı reçeteyi uygulayacaklar” dedi.

İlk kez merkez sağda başka bir parti var

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin yeni parti kuracağı iddialarının gerçeği yansıtmadığını savunan Hamzaçebi, “Kesinlikle böyle bir şey olmaz. Sayın Muharrem İnce Cumhuriyet Halk Partilidir. Mücadelesini parti içinde yürütür. Kesinlikle böyle bir şeyi kendisi de reddeder” diye konuştu. İYİ Parti’nin seçimlerde aldığı oy oranını da değerlendiren Hamzaçebi, şunları söyledi; “İYİ Parti 8 aylık bir parti ve girmiş olduğu ilk seçimde yüzde 10 oranında oy aldı. Bu önemli bir başarı, bu başarıyı küçümsememek lazım. Yüzde 10’luk bir oran çok iyi. İlk kez merkez sağda başka bir parti var. Bugüne kadar Ak Parti ve MHP vardı, şimdi bir başka parti daha var, bunu bir başarı olarak görüyorum.”

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Kılıçdaroğlu: Siyasî nezaketsizlik

CHP’de 24 Haziran sonrası başlayan genel başkanlık tartışması devam ediyor. Kılıçdaroğlu ile bir görüşme gerçekleştiren İnce, genel başkanlık talebini bir kez daha dile getirerek CHP liderine yaptığı teklifi açıkladı. İnce, “Olağanüstü kurultayı toplamasını ve onursal genel başkan olmasını teklif ettim. Teklifime ‘hayır’ derse örgüt kendisi çözer” dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise açıklamayı siyasi nezaketsizlik olarak değerlendirdi. Muharrem İnce, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile yemekte buluştu. Seçimlerden sonra ilk kez bir araya gelen iki isim, 3 saat boyunca Ankara’da bir otelde yemek yedi. İnce, bugün görüşmede neler konuşulduğuna dair TBMM’de gazetecilere açıklamalarda bulundu.

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Onursal genel başkanlık teklifi

Sözlerine “Kılıçdaroğlu bana bir teklifte bulunmadı ama ben ona bir teklifte bulundum” diyen başlayan İnce, “Kendisi isterse olağanüstü kurultayı kendisi toplayarak benim genel başkan olabileceğimi, kendisinin onursal genel başkan olacağını ve bir abi kardeş ilişkisi içerisinde kendisi grup başkanı olarak parlamentodaki çalışmaları yürüteceğini ve benim de genel başkan olarak Edirne’den Ardahan’a çalışacağımı, partiyi seçime hazırlayacağımı… Böyle bir teklifte bulundum.” Kılıçdaroğlu’ndan İnce’nin açıklamalarına ilk cevap geldi. Kılıçdaroğlu, “Özel yemeğin bağlamından koparılması siyasi nezaketsizlik” dedi. (DHA)