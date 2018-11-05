'Herkes bambaşka bir dünyada yaşamak zorunda kalır'

ABD'nin İran'a yaptırımlarını uluslararası topluma baskı uygulama aracı olarak niteleyen Rus senatör Konstantin Kosaçev, uluslararası toplumun bunu engellememesi halinde herkesin bambaşka bir dünyada yaşamak zorunda kalacağını vurguladı.

ABD yönetiminin 2015'te nükleer anlaşma çerçevesinde kaldırdığı İran yaptırımlarının enerji, finans ve deniz taşımacılığı sektörlerini kapsayan ikinci bölümünü uygulamaya başlamasını değerlendiren Kosaçev, yaptırımların sadece Tahran'ı değil, uluslararası toplumu baskı altına alma aracı olduğunu vurguladı.

'BMGK KARARLARI VE ABD'NİN KENDİ ŞİKAYETLERİ GÖZ ARDI EDİLİYOR'

Rus parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi'nin Dışişleri Komitesi Başkanı Konstantin Kosaçev, "Mevcut durumda yaptırımlar, sadece İran'a değil, tüm uluslararası topluma yönelik bir baskı aracı. Bu, BM Güvenlik Konseyi (BMGK) kararları ile ABD'nin bizzat kendisinin ekonomik gücün keyfi olarak kullanılması, yani müttefiklere uygulanmayıp sadece düşmanlara uygulanması, konusundaki şikayetlerinin gözardı edilmesi" dedi.

'KEYFİ HAREKET VE PERVASIZLIK HAKİM OLUR'

Kosaçev, bu yaklaşımın uluslararası toplumun çabalarıyla engellenmemesi halinde herkesin keyfi hareketin ve pervasızlığın hakim olacağı bambaşka bir dünyada yaşamak zorunda kalacağı uyarısında bulundu.