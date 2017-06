“Herkes için gecikmeyen adalete çok ihtiyacımız var”

Eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Enis Berberoğlu’nun tutuklanmasına gerekçe görüntülerin “sır olmaktan çıktığını” söyledi, “Şu an herkes için ve gecikmeyen adalete çok ihtiyacımız var” dedi.

Berberoğlu’nun tutuklanmasına üzüldüğünü söyleyen Arınç, sözü edilen MİT TIR’ları görüntülerinin daha önce TV ve gazetelerde yayımlandığını, sır olmaktan çıktığını, Yargıtay’ın bu konuda içtihadı olduğunu söyledi.

Davanın asli sanığı Can Dündar’ın yurtdışında olduğunu ve henüz yargılamasının tamamlanmadığına, bunun da suç vasfını değiştirebileceğine dikkat çeken Arınç, “Bilelim ki Türkiye’de hakimler vardır ve adalet mutlaka tecelli edecektir! Umuyorum ki bir an önce kamu vicdanım tatmin edecek bir karar verilir. Zira, şu an, herkes için ve gecikmeyen adalete çok ihtiyacımız var” dedi.