Herkesin hakkı savunulmalı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Herkesin hakkının savunulması gerektiğini düşünüyoruz. hiç kimsenin birbirine zulüm etmesini istemiyoruz" dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partililere hitaben yaptığı konuşmada şunları dedi: “Sağ partilerin dine daha yakın, sol partilerin dine daha uzak olduğu görüşünün doğru olmadığını düşünüyoruz. Herkesin hakkının savunulması gerektiğini düşünüyoruz. Bunun adaletle tesis edilmesi gerektiğini, hiç kimsenin birbirine zulüm etmesini istemiyoruz. Biz birilerinin ‘zenginim’ diye milleti sömürmesine de karşıyız. Bizim için hak menfuru önemlidir. Hak adaletin kâmil manada tesis edilmesi demektir. Hak gelince batıl zail olur. Hakkın gelişi sömürüyü de bitirir.”

Bazıları kesesi için çalışıyor

Karamollaoğlu, her insanın insanca yaşaması gerektiğini vurgulayarak, “Adil bir paylaşımın olmasını istiyoruz.Herkes siyasetle uğraşır. Kimi solcudur, kimi sağcıdır. Ama hepsi bu millete hizmet için siyaset yapar. Tabi bazıları da kesesini doldurmak için siyaset yapar. Bizim anlayışımızda bu yok. Biz bu konuda davamızı iyi bilmeliyiz. Temelde biz Allah rızasını her şeyin önünde tutarız. Bunu önde tutuğumuz için ona göre hareket ederiz.” diye konuştu.

Yönetim adalet mekanizmasına müdahale etmemeli

“Bir numaralı meselemiz adalettir” diyen Karamollaoğlu, adalet sisteminin mükemmel olarak işlemesi gerektiğine dikkat çekerek, “Yönetim, adalet mekanizmasına müdahale ediyorsa, orada adaletin olduğunu söyleyemeyiz. Adalette en önemli şey, bir kişi mahkûm edildiğinde neden mahkûm edildiğini bilmesidir. En önemlisi savunma hakkı verilmelidir.” değerlendirmesinde bulundu.

Ekonomi duvara tosladı

Ekonomideki daralmaya dikkat çeken Karamollaoğlu, “Şişmanlayarak güçlenmez. Şuan bizim ekonomimiz duvara tosladı. Borç alarak ekonomi büyümez. İhtiyacınızı dışarıdan değil, kendiniz karşılamalısınız. Bunu madenlerimizle, ovalarımızla, nehirlerimizle üretime kazandırmalıyız. Bunları harekete geçiremezsek, dışarıya karşı hareket edemeyiz. Siz ülkenin bütün imkânlarını sadece hizmet yatırımlarına ve borç yükünü artıran hizmetlere aktarırsanız batarsınız. İşsizlik zirve yaptı. Dış ticaret açığımız artıyor. Bütçemiz her sene açık veriyor. Böyle bir ekonomi nasıl güçlü olur” diye eleştirdi.

Herkes hür olmalı

Ülke problemlerinde önce barış ortamının kurulması gerektiğini belirten Karamollaoğlu, konuşmasını, şöyle sürdürdü: “Bizle aynı fikirde olmayanlarla bir araya gelmeliyiz. Bunu konuşarak yapmalıyız, kavga ederek değil. Herkes kendi düşüncesini rahatça ifade edebilmelidir. Toplum ancak böyle gerçekleri görür. Bu toplum bizim düşüncelerimizi benimsemiyorsa, zorla yapacak halimiz yoktur. Onun için toplum neye layıksa öyle yönetilir. Toplum bu yanlışlıkları benimsiyorsa toplum patlar. Onun için adalet mülkün temellidir.”