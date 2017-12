Hesabın yeri Ankara

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, ABD’deki dava ile ilgili “Rıza Zarrab başta olmak üzere, kim kendi çıkarını düşünmüşse, kim servetini artırmayı planlamışsa, kim rüşvet almışsa hesap sorulmalıdır. hesabın sorulması gereken yer de ankara’dır” dedi.

Eski Başbakan ve AKP Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu, ABD’de devam eden ve Rıza Sarraf’ın tanık olarak ifade verdiği, Halkbank eski genel müdür yardımcısı Hakan Atilla’nın yargılandığı İran’a ambargonun delinmesi davasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. İzmir’de Konyalılar Federasyonu üyeleriyle bir araya gelen Davutoğlu, burada yaptığı konuşmada, Sarraf’ın Türkiye’nin izzeti ve itibarı ile oynamak yanında adaleti de rencide eden açıklamalarda bulunduğunu kaydetti. Davutoğlu, “Devletimizin izzeti ve itibarı anlamında yapılan her komplo karşısında dimdik dururken adaleti ve ahlakı hakim kılmak zorundayız. Devletimiz ateş çemberi içinden geçerken her birimiz bu ülkeyi bu ateş çemberinden nasıl çıkarırız diye düşünürken Rıza Zarrab başta olmak üzere bu ateş çemberindeki ülkenin düştüğü zor şartlarda kim kendi çıkarını düşünmüşse, kim servetini artırmayı planlamışsa, kim rüşvet almışsa, kim haksız kazanç peşinde olmuş ve elde etmişse onlardan da hesap sorulmalıdır. Biz buradayız. Bu ateş çemberinin içinden geçerek geldik.” dedi.

İkiyüzlü olmadık

Türkiye’de yanlış bazı işler olmuşsa bu yanlışın hesap verilme makamının New York değil Ankara olduğunu vurgulayan Davutoğlu, Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerini adres gösterdi. Uluslararası hukuka her zaman uyduklarını belirten Davutoğlu, “İran’a yönelik ambargo söz konusu olduğunda her zaman süreçlerin içerisinde olduk ve hiç ikiyüzlü tavır içinde olmadık. Amerika’nın tek taraflı ambargosuna uymadık uyamayız. O zaman da söyledik şimdi de söylüyoruz, kıyamete kadar da söyleyeceğiz” diye konuştu.