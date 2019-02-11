Heyetler arası görüşmelerin ardından Akar ve Şoygu'dan açıklamalar

Milli Savunma Bakanı Akar, Rus mevkidaşı Şoygu ile görüşmesine ilişkin, "Bölgede hem barış ve istikrarın idamesi için Rusya ile her seviyede temaslarımız olmakta." dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile bir araya geldi.

Akar, Rus mevkidaşı ile Bakanlık'ta heyetler arası görüşmelere başkanlık etti.

Heyetler arası toplantının açılışında konuşan Bakan Akar, Şoygu'yu Ankara'da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti belirtti.

Akar, "Hem bölgedeki barış ve istikrarın temin ve idamesi, ateşkesin sağlanması hem de ülkelerimizin hak ve menfaatlerinin korunup kollanması, güvenliğin sağlanması için Rusya ile her seviyede çeşitli temaslarımız olmakta." diye konuştu.

Moskova'da gerçekleştirilen heyetler arası toplantının devamı olarak konuk heyetin Ankara'ya geldiğini aktaran Akar, "Bugün yapacağımız görüşmeler de bir anlamda 14 Şubat’ta Soçi'de yapılacak başkanlar arası çalışmanın da bir ön çalışması olacaktır. Yaptığımız bu çalışmaların çok değerli olduğuna inanıyorum. Bölgenin barış ve istikrarına önemli katkılar sağlayacağını değerlendiriyorum. Bunun daha da ötesinde dünya barışına da gerçekten katkı sağlayacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Şoygu: Başlıca konular üzerinde mutabakata varacağımızı umuyorum

Rusya Savunma Bakanı Şoygu ise yaptığı konuşmada, gösterdiği ev sahipliğinden dolayı "değerli dostum" dediği Akar'a teşekkür etti.

Şoygu, "Önemli konuları, özellikle Suriye bağlamındaki konuları burada görüşebileceğimize inanıyorum. Soçi'de devlet başkanlarımızın bir araya geleceği, görüşeceği konuların ön çalışmalarını burada tamamlayacağımıza inanıyorum." diye konuştu.

Şoygu, şöyle devam etti:

"Uzmanlarımız 31 Ocak- 2 Şubat tarihlerinde Moskova'da ciddi bir çalışma gerçekleştirdi ve kilit konulardaki hususlarda mutabakat sağlamayı başardılar. Özellikle İdlib ve Fırat'ın doğusuyla ilgili konuların üzerinde çalışma yaptılar. Bugün burada yapacağımız çalışma kapsamında ana hatlarıyla başlıca konular üzerinde mutabakata varacağımızı umuyorum."