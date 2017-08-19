''Hiç haddini falan bilmiyor''

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'e tepki göstererek, "Sen kimsin ki Türkiye'nin Cumhurbaşkanına konuşuyorsun, sen Türkiye'nin Dışişleri Bakanı ile konuş. Haddini bil" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çamlık Açık Hava Tiyatrosu'nda düzenlenen AKP Denizli İl Başkanlığı Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılarak partililere hitap etti.

Erdoğan, bin yıldır yaşanılan bu topraklarda her günün mücadeleyle geçtiğine dikkati çekerek, bazı dönemlerde yaşanılan hadiselerin mahiyeti itibarıyla sonraki asrı biçimlendirdiğini vurguladı.

"Bunlara orada en güzel dersi vermelisiniz"

Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Benim Almanya'ya girmemi kabullenemediler, Dışişleri Bakanımızın aynı şekilde Avrupa'ya girmesini kabullenemediler, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımızı bir bayan onun girişini hazmedemediler. Niye? Bu korku niye? Şimdi ben cuma günü bir açıklama yaptım dedim ki, 'Ey benim Avrupa'daki kardeşlerim, Almanya'daki kardeşlerim, şimdi size bir hatırlatma yapıyorum inanıyorum ki siz Almanya'daki seçimlerde birilerine bir ders vereceksiniz. SPD, CDU, Yeşiller bunlar Türkiye'nin aleyhinde kampanyalar yürüttüler, hala da yürütüyorlar, siz Türkiye'ye dost olana dost olmalısınız' dedim. Tabii rahatsız oldular. Hemen hop oturup hop kalkmaya başladılar. Daha çalışacağız, gayret etmemiz lazım. Şu anda Avrupa'da bizi dinleyen kardeşlerime sesleniyorum, demokratik hakkınızı sandıklarda en ideal şekilde vermek suretiyle bir defa bunlara orada en güzel dersi vermelisiniz. 'Ya ama eğer benim oyum şuraya vermezsem zayi olur, buraya vermezsem zayi olur' deme, sen oyunu Türkiye'ye düşmanlık yapmayana ver. Çünkü ben Almanya'nın başındaki hanımefendiye 4 bin 500 teröristin dosyasını verdim ve bu teröristlerin dosyaları maalesef kabul görmedi, hala onlarda ama o kendisi benden bir kişinini, iki kişinin, üç kişinin iadesini istedi kusura bakma sende yargı varsa bizde de yargı var. Aynı şekilde ortağı olan muhalefet partisindeki kişi o da ikide bir gördüğü zaman hep o da bunları söyler."

"Sen kimsin ki Türkiye'nin Cumhurbaşkanına konuşuyorsun"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına şu sözlerle devam etti:

"Hele hele şimdi bir Dışişleri Bakanları var, aman ya Rabbi, evlere şenlik. Hiç haddini falan bilmiyor. Sen kimsin ki Türkiye'nin Cumhurbaşkanına konuşuyorsun, sen Türkiye'nin Dışişleri Bakanı ile konuş. Haddini bil. Kalkıp bize ders vermeye kalkıyor. Senin siyasetteki geçmişin ne, kaç yaşındasın? Hayatımız bizim siyasette bu mücadelelerle geçti. Onun için Almanya'nın kapısını açarsınız açmazsanız hiç önemli değil. Bize bu kapılar yetiyor. Kapısını açan ülkelere de seve seve gideriz, biz de onlara kapımızı açarız, o kadar. Biz düşman çoğaltmanın gayreti içerisinde değiliz, azaltmanın gayreti içerisindeyiz, dostları çoğaltmanın gayreti içerisindeyiz ama karşımızdakiler eğer bize böyle yapıyorsa ne yapacağız? Arapların güzel bir atasözü var 'men dakka dukka', biz de gereği neyse onu yaparız, bu iş böyle."

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