Hırs dünyayı yaşanmaz bir hale getiriyor

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, insanoğlunun bitmek tükenmek bilmeyen bir kazanma hırsı bulunduğunu belirterek, “İşte bu vahşilik, hiçbir kural tanımadan devam eden tavır, tarımda kullanılan ilâçlar, dışarıya atılan atıklar, bütün bunlar dünyayı yaşanmaz hale getiriyor. 20-25 sene sonra dışarıya bırakılan sera gazları karşımıza bir felâket olarak dönecekse ki dönecek gibi gözüküyor, dünya yaşanmaz bir hale gelir. Çocuklarımıza karşı sorumluluktan kurtulamayız. Bu yüzden bizim işimizi ciddiye almamız lâzım” dedi.

Özhaseki, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Bakanlığının 2018 yılı bütçesine ilişkin yaptığı sunumda, hayatın hava, su, toprak ve enerji üzerine kurulu olduğunu, bunların kirletilip, tahrip edilmesi halinde çevre felâketleri ile karşı karşıya kalacağını, dengenin bozulmasıyla zor durumların yaşanacağını belirtti. AA

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