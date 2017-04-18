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18 NİSAN 2017 SALI - YIL: 48

Hollanda'da Türk vatandaşlarını etkileyecek tasarı: Çifte vatandaşlık yasaklansın

18 Nisan 2017, Salı 19:54
Hollanda'da ana muhalefetteki aşırı sağcı Özgürlük Partisi (PVV) çifte vatandaşlığı imkansız hale getiren bir yasa önerisi hazırlıyor.

Genel Başkan Geert Wilders tarafından açıklanan yeni yasal düzenlemenin öncelikli hedefi, çifte pasaporta sahip olan Türkiye kökenli göçmenler.

Geert Wilders, bir kişinin aynı anda iki pasaporta sahip olmasının yasaklanması gerektiğini savunarak, "Eğer Türksen, Hollandalı olmamalısın" dedi.

Wilders, çifte vatandaşlığı yasaklamanın hukuki boyutunu araştırdıklarını söyledi.

Hollanda yasaları ve Türkiye ile yapılan ikili anlaşmalar, bu ülkedeki Türkiye kökenli göçmenlerin çifte pasaport taşımasına olanak sağlıyor.

Wilders'in partisinin çifte vatandaşlığın yasaklanması konusundaki yasal düzenleme hazırlığında, Türkiye'de 16 Nisan'da yapılan anayasa değişikliği referandumu etkili oldu.

Hollanda'da yaşayan Türkiye kökenli seçmenlerin büyük bölümü anayasa değişikliği konusunda "Evet" oyu verdi.

Wilders Türkiye kökenli seçmenleri "Hollanda'nın özgürlüklerinden yararlanıp, Türkiye'deki totaliter rejimi desteklemekle" eleştirmişti.

Wilders'in eşi ve Kraliçe de etkilenecek

PVV, uzun süreden beri çifte vatandaşlığa karşı çıkıyor. Wilders, daha önce Türkiye kökenli politikacı Nebahat Albayrak'ın adalet bakan yardımıcılığına, Fas kökenli Hatice Arib'in de meclis başkanlığına getirilmesine karşı çıkmıştı.

Wilders ve ekibinin hazırladığı yasa önerisi kabul edilirse, bundan Arjantin kökenli olan ve çifte pasaport taşıyan Hollanda Kraliçesi Maxima da etkilenecek.

Aşırı sağcı lider Wilders'in Macar asıllı eşi Krizstina Marfai Arib'in de de çifte pasaporta sahip olduğu belirtiliyor.

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