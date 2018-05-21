HÜDAPAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu istifa etti

Hür Dava Partisi (HÜDAPAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu Diyarbakır' dan partisinin bağımsız adayı olmak için Parti Genel Başkanlığından istifa etti.

AA

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