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'Hukuk, adalet ve barış adına sevindirici bir gelişme'

22 Aralık 2017, Cuma 10:30
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Türkiye'nin girişimleriyle hazırlanan ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs kararını eleştiren karar tasarısının BM Genel Kurulu'nda ABD'nin tehditlerine rağmen 9'a karşı 128 oyla kabul edilmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Adalet Bakanı Gül, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin öncülüğünde, dünyadaki bütün duyarlı ülkelerin de desteğiyle insanlık, hukuk, küresel adalet ve barış adına sevindirici bir gelişme yaşandı. Umarım bu süreç, ABD'ye de 'Ben güçlüyüm, her istediğimi yaptırırım' anlayışının doğru olmadığını hatırlatır. Gerek hukuk gerekse küresel ve uluslararası diplomaside süper güç olabilirsiniz ama sizi bağlayan insan hakları, hukuk ve adalet ilkeleri vardır. Bu karar, bunun gösterilmesi bakımından da çok önemli."

"Dünyada tek bir ülke ve diğerleri yok." diyen Bakan Gül, yaşam hakkı ve ortak barışa herkesin saygılı olması gerektiğini vurguladı.

"Hukukun dışına çıkan bir devletsiniz mesajı verildi"

Kararı, bağımsız Filistin devleti ve özgür Kudüs için önemli bir gelişme olarak nitelendiren Adalet Bakanı Gül, şunları söyledi:

"BM Genel Kurulu'nun Kudüs konusunda aldığı karar, Filistin davası için, özgürlük, bağımsızlık mücadelesi veren mazlum coğrafya için, tüm dünya insanlığı için önemli, umut verici, sevindirici gelişmedir. ABD'ye 'Hukukun dışına çıkan, tehdit yapan bir devletsiniz. Biz hukukun dışına çıkmayız, ne kadar tehdit yaparsanız yapın bizim için insanlığın ortak geleceği önemlidir' anlamında bir mesaj verilmiştir. Trump'ın, ABD yetkililerinin oylama öncesindeki tehditlerinin karşılıksız kalması, ülke temsilcilerinin tehdide pabuç bırakmaması da küresel barış ve insanlık adına sevindirici bir durumdur."

"Hepinizin isimlerini sayıyoruz, biliyoruz." gibi tehditlerin, ABD'nin hukuktan, çoğulculuktan ne anladığını ortaya koyduğuna vurgu yapan Gül, tüm dünyanın, "Ben güçlüyüm, o zaman haklıyım" anlayışında olan ABD'ye, "Haklıysan ancak güçlüsün." mesajını verdiğini aktardı.

Bakan Gül, ABD'nin, Türkiye'ye zarar verme anlayışı taşıyanlara alet olmaması, hukukun yanında yer alması gerektiğini bildirdi.

AA

Etiketler: kudüs, bm, adalet bakanı, gül
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