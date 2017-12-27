Hükümet Sözcüsü Bozdağ: KHK’nın eksiği yok

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 121. maddesiyle sivillere getirilen yargı zırhıyla ilgili konuştu.

Bozdağ, Anadolu Ajansı ve TRT’ye yaptığı açıklamada, “15 Temmuz 2016’daki darbe teşebbüsü ve terör eylemleriyle bunların devamı niteliğindeki eylemleri bastırmadan bahsediyor. Bunların dediği nedir, nereye atıf yapıyor? 15 Temmuz darbe teşebbüsü ve darbe teşebbüsü kapsamındaki her bir eylem terör eylemi kabul edildiği için onları kastediyor. 15 Temmuz darbe teşebbüsünü engelleme kapsamında vatandaşın yaptığı eylemleri kastediyor. ‘Devamı’ dediği de darbenin devamı. Bugün darbe devam ediyor mu? Yok böyle bir şey. Mahkemelerde dosyalar var. Suçun tarihi belli, 15 Temmuz, 16 Temmuz. Bu düzenleme kesinlikle muğlak bir düzenleme değildir, açıktır, nettir. Eksiği, yanlışı yoktur. Yeni bir düzenlemeye de ihtiyaç bulunmamaktadır.” diye konuştu.