Hükümete erken seçim çağrısı yaptı

CHP Lideri Kılıçdaroğlu ''17 ay beklemeyelim buyurun gelin seçimleri erken yapalım'' dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

''15 yıldır övündükleri şey yeni hapishaneler yapıyorlar, sözüm söz hapishaneler değil fabrikalar yapacağız. Bundan 3 veya 4 yıl önce ilk kez taşeron işçiliği dile getiren onlarla toplantı yapan bu kardeşinizdi. Onların derdi vardı hakları yoktu iş güvenceleri yoktu. Dedim ki madem ki sen emekten yanasın haktan hukuktan yanasın o zaman taşeron işçilerin tamamına sahip çıkacaksın dedim. Bu işin sağı solu yoktur ahlak işidir. Biz insana değer vereceğiz bütün değerlerimizin de arkasında duracağız.

''BU KADAR AHLAK DIŞI BİR SALDIRIYI HİÇ DÜŞÜNMEDİM''

Aylardır Enis Berberoğlu hapiste. Biliyorum bir de rahatsızlık geçirdi fıtık ameliyatı oldu. Vay efendim hapishanede yatmamamak için ameliyat oluyor. Bu kadar ahlak dışı bir saldırıyı hayatımda hiç düşünmedim. Enis Berberoğlu lanet olsun size ameliyattan sonra hapishaneye götürün beni dedi. İnsan düşmanına dahi insanca davranmalıdır.

''ENİS BERBEROĞLU İÇERİDE BOŞ DURMADI KİTAP YAZDI''

Enis Berberoğlu içeride boş durmadı güzel bir kitap yazdı; 'Siz Yürürken Ben Yatarken' kitabın adı. Bu kitabın bütün gelirlerini gazetecilik stajı yapan öğrencilere verecek onlara bağışlayacak. Ergenekon Balyoz davalarında Silivri külliyatı oluşmuştu.

''EĞER BİR ÜLKEDE GAZETECİ HAPİSTEYSE O ÜLKEDE DEMOKRASİ YOKTUR''

Eğer bir ülkede gazeteci hapisteyse o ülkede demokrasi yoktur. Biz hep demokrasiyi insan haklarını savunduk. Bizi severler veya sevmezler ama benim gibi düşünmeyen insanın da düşüncesini özgürce ifade etmesi lazım.

''BU KAYSERİLİLERE YAPILAN EN BÜYÜK HAKARETTİR''

Bazı belediyeler kitap fuarları düzenlerler. Kayseri Büyükşehir Belediyesi de düzenlemiş. Her görüşten insan gelir. Yazarla okuyucu arasında sıcak samimi ilişki ortaya çıkar. Okuyucu bazen yazarı eleştirir. İhsan Eliaçık saygıdeğer bir isim inancına bağlı düşünce inanç özgürlüğünü savunur çok sayıda eseri vardır dini içerikli. Kendi kitapları o fuarda davet edilir ama fuarı düzenleyen belediye Eliaçık'ın oraya gelip kitaplarını imzalamasını ve konuşmasını yasaklar. Bu belediye başkanı en büyük hakareti Eliaçık'a değil Kayserililere yapıyor. Bu Kayserililere yapılan en büyük hakarettir.

ŞIRNAK'TAKİ GÖÇÜK

Bu maden ocağı kaçak çalıştırılıyor diye açıklama yapıldı oysa kaçak değildi ihaleyle verilmiş. Bir bakan yalan söyler mi? Yalan söyleyen bakanın görevini bırakması lazım 8 işçinin kanı onun boynundadır. İhaleyi sen yapıyorsun. Görevini yapmıyorsun ama bir anlamda ölenleri suçluyorsun.

''BİZ SARAYIN 15 TEMMUZ'UNA KARŞIYIZ''

Yine OHAL uzatıldı. Darbe girişiminden hemen sonra Çankaya Köşkü'nde Sayın Binali Yıldırım ile bir araya gelmiştik çok kısa bir süre için OHAL ilan edileceğini ifade etti. 1 yılı aştı. 2 tane 15 Temmuz var 1 halkın 15 Temmuz'u 2 sarayın 15 Temmuz'u. Biz sarayın 15 Temmuz'una karşıyız.

''KHK İLE İSTEDİKLERİNİ YAPIYORLAR''

KHK ile her şeyi yapıyorlar istediklerini yapıyorlar. Parlamento çalışıyor ama göstermelik çalışıyor. Öyle bir yetkiye sahip oldu ki tek adam rejimi ben istediğim parayı istediğime veririm diyor.

''MECLİS'E GELİYOR HELİKOPTERLER HAVADA ACABA BİR ŞEY OLUR MU DİYE?''

Tek adam rejimi olduğu zaman tek adamı kandırırsanız memleketi felakete götürürsünüz. Örnek mi? Obama Trump PKK kandırdı. Bu kadar kandırılan adamın ülkeye faydası olur mu? Meclis'e geliyor helikopterler havada acaba bir şey olur mu diye? Niye korkuyorsun kardeşim neden korkuyorsun çık git bi kahvede otur çiftçisiyle taşeron işçisiyle sohbet et bakalım. Sen Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün sırlarını 'Kozmik oda'yı terör örgütüne açtın bunun hesabını vereceksin sen. Her seferinde aldatıldık diyor. Zeka yetersizliği vardır birisi gelir kandırır ben bunu anlarım ama ihanet farklı bir şeydir. İhanette aldatma ve kandırma yoktur. İhanette doğrudan siz tasarlıyorsunuz uygulamaya koyuyorsunuz.

''HAİNLER DEVLET YÖNETEMEZ''

Sayın Erdoğan bir açıklama yapıyor İstanbul ile ilgili 'Biz bu şehre ihanet ettik. Ben de bundan sorumluyum' diyor. Hainler devlet yönetemez.

''NE BİÇİM KÜSMEYMİŞ BU?

Bakın şu kuleler ihanet kuleleridir. Bu kuleleri yıkın dediler yıkmadılar mahkemeye gidildi Danıştay karar verdi Danıştay'ın kararını hiç kimse takmadı. İhanet ettik diyor şimdi hain kim? Sensin başka kim olabilir ki? Siluetleri yık diyoruz Kültür Bakanlığı Danıştay 'Yıkacaksın' diyor yapan adam 'Yıkmam' diyor. Erdoğan 'Yıkmıyorsan ben senle küstüm.' Geçen gün yine oturdular yan yana beraber kurdele kestiler ne biçim küsmeymiş bu?

''KENDİNİ HAİN İLAN ETTİYSEN O KOLTUKTAN KALKACAKSIN''

Kalkmışlar 'İhanet ettik hala da devam ediyoruz' diyor. Kendini hain ilan ettiysen o koltuktan kalkacaksın. Bu ülkeye ihanet eden o koltukta oturamaz.

''BİZE BU FIRSATI VERDİ KENDİSİNE TEŞEKKÜR EDİYORUM''

Erdoğan ihanetini itiraf ediyor itiraf ettiği için teşekkür ederiz. Bize bu fırsatı verdi kendisine yürekten teşekkür ediyorum. Benim haberim yoktu diyemez.

''BİZİM BELEDİYELER AĞACIN YEŞİLİNİ SEVİYORLAR DOLARIN YEŞİLİNİ DEĞİL''

Git bak bakalım bizim belediyelere. Doğal yaşam parkı nerede? En büyük kent ormanını git bak bakalım kim yapmış? Yolun düşerde Aydın'a İzmir'e Tekirdağ'a Beylikdüzü'ne Bakırköy'e git. Bizim belediyeler yeşili seviyorlar ağacın yeşilini doların yeşilini değil. Bizim belediyelerimizin olduğu yerler suç oranı en düşük olan yerlerdir.

''ESKİDEN BURSA'YA YEŞİL BURSA DENİRDİ ŞİMDİ BETON BURSA''

Yolun düşerse Eskişehir'e git göreceksin Yılmaz hocayı. Eskiden Bursa'ya yeşil Bursa denirdi şimdi beton Bursa.

''BUNU ADI KİRLİ PAZARLIKTIR''

Yüzde 49.5 oy alan Başbakanı görevden aldı. Millet benim diyor. Seçimle gelen belediye başkanlarını istifaya zorluyor şantajla süre veriyorum istifa etmezsen seni hapse atarım diyor. Devlet akılla yönetilir halka millete saygıyla yönetilir. Suçluyorsun tehdit ediyorsun istifaya zorluyorsun bunun adı kirli pazarlıktır. Cumhurbaşkanlığı makamını işgal eden adam kirli pazarlığın ana aktörüdür. Böyle bir adam Cumhurbaşkanlığı makamını işgal edemez. Milli irade temsil edilmiyor orada. Namus ve şeref kavramını yüreğinde ruhunda taşımayan insanların o koltukta oturmaya hakları yoktur. Şimdi teklif ediyorum 17 ay beklemeyelim yerel seçimleri buyurun gelin seçimleri erken yapalım. Şunu söyleyebilir seçimleri erken yapacağız da anayasa hüküm var 367'yi bulamayız söz getir anayasayı değiştirelim erkene alalım seçimleri kim milletten kaçıyor kim kaçmıyor çıksın ortaya.''