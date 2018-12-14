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14 ARALIK 2018 CUMA - YIL: 49

‘Huzurun temelinde adalet vardır’

14 Aralık 2018, Cuma 18:20
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, “Elbette biz zorbalığa rıza gösteremeyiz. Terörün olduğu yerde fikir kalkar zaten konuşamazsınız. Silâhlar konuşur. Bu hakların teminat altına alınması gerekir ki huzur olsun” dedi.

Karamollaoğlu, Sanayi Ticaret Odası Toplantı Salonu’nda sivil toplum temsilcileri ile bir araya geldi. Burada bir konuşma yapan Karamollaoğlu, ülkenin kutuplaşmaya doğru gittiğini savunarak, “Kutuplaşmayı önlemek istiyorsak, her fikre saygı göstermeyebiliriz, ama ‘arkadaş, ben senin düşünceni paylaşmıyorum’ diye söyleyebiliriz. Ama ben senin fikrini söylemene engel olursam kavga çıkar. O zaman huzur olmaz” ifadelerini kullandı. Huzurun temelinde adalet olduğunu kaydeden Karamollaoğlu, şöyle konuştu; “Bizi yaratan, aklımızı, hayatımızı bize veren Cenâb-ı Hak ‘Dinde zorlama yok’ diyor. Dinde bile zorlama yok iken fikrimizi zorla başkasına empoze etme hakkına sahip olabilir miyiz. İşte o zaman terörle mücadelede diyorsak, böyle mücadele olur. Elbette biz zorbalığa rıza gösteremeyiz. Terörün olduğu yerde fikir kalkar zaten konuşamazsınız. Silâhlar konuşur. Bu hakların teminat altına alınması gerekir ki huzur olsun.” 

AA

Etiketler: Saadet Partisi, adalet, Türkiye, Temel Karamollaoğlu
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