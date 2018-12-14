‘Huzurun temelinde adalet vardır’

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, “Elbette biz zorbalığa rıza gösteremeyiz. Terörün olduğu yerde fikir kalkar zaten konuşamazsınız. Silâhlar konuşur. Bu hakların teminat altına alınması gerekir ki huzur olsun” dedi.

Karamollaoğlu, Sanayi Ticaret Odası Toplantı Salonu’nda sivil toplum temsilcileri ile bir araya geldi. Burada bir konuşma yapan Karamollaoğlu, ülkenin kutuplaşmaya doğru gittiğini savunarak, “Kutuplaşmayı önlemek istiyorsak, her fikre saygı göstermeyebiliriz, ama ‘arkadaş, ben senin düşünceni paylaşmıyorum’ diye söyleyebiliriz. Ama ben senin fikrini söylemene engel olursam kavga çıkar. O zaman huzur olmaz” ifadelerini kullandı. Huzurun temelinde adalet olduğunu kaydeden Karamollaoğlu, şöyle konuştu; “Bizi yaratan, aklımızı, hayatımızı bize veren Cenâb-ı Hak ‘Dinde zorlama yok’ diyor. Dinde bile zorlama yok iken fikrimizi zorla başkasına empoze etme hakkına sahip olabilir miyiz. İşte o zaman terörle mücadelede diyorsak, böyle mücadele olur. Elbette biz zorbalığa rıza gösteremeyiz. Terörün olduğu yerde fikir kalkar zaten konuşamazsınız. Silâhlar konuşur. Bu hakların teminat altına alınması gerekir ki huzur olsun.” AA

Okunma Sayısı: 291

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.