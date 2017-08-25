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'İbadete açılacak mı?' sorusu üzerine Kurtulmuş'tan Ayasofya açıklaması

25 Ağustos 2017, Cuma 19:31
Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, restorasyon çalışmaları devam eden Ayasofya Müzesi'ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Bakan Kurtulmuş, Kültür ve Turizm İl Müdürü Coşkun Yılmaz ve Ayasofya Müzesi Müdürü Hayrullah Cengiz ile birlikte restorasyon çalışmalarını inceledi. 

Restoratörlerden çalışmalara ilişkin bilgi alan Bakan Kurtulmuş, ziyaretin ardından bir basın açıklaması yaptı. 

Ayasofya'nın Türk tarihinin önemli eserlerinden birisi ve büyük bir medeniyet şaheseri olduğunu belirten Kurtulmuş, "İçindeki hem Bizans döneminden kalma hem de Osmanlı döneminde ilave edilen eserlerle çok değerli bir başyapıttır" diye konuştu. 

"2018 YILININ SONUNA KADAR İÇ ZEMİNİN DÜZELTİLMESİ VE İÇ CEPHEDEKİ DÜZENLEMELER BİTECEK"

Bakan Kurtulmuş, Fatih'in İstanbul'u fethinden sonra Osmanlı'nın Ayasofya'ya ihtimamla baktığını ve çeşitli zamanlarda geniş kapsamlı restorasyonlar geçirdiğini aktardı.  Ayasofya'da devam eden restorasyonun, 1850'den bu yana gerçekleştirilmekte olan en önemli bakım ve onarım faaliyetlerinden birisi olduğuna vurgu yapan Kurtulmuş,  "Az önce gördük, yerde çatlamış mermerler içerisinde 'derz'lerin değiştirilmesi, kırılmış olan mermerlerinin zeminin değiştirilerek oraya yapıştırılmaları, dış cephedeki çatlakların giderilmesi  ayrıca kuzey cephenin iç onarımları restorasyon çalışmaları süratle devam ediyor. Ümit ediyoruz ki, 2018 yılının sonuna kadar iç zeminin düzeltilmesi ve iç cephedeki düzenlemeler bitirilecektir" dedi.

"ASLINA VE RUHUNA UYGUN BİR ONARIM"

Ayasofya'nın imarethanesiyle, şadırvanıyla, medresesiyle aynı zamanda tam anlamıyla bir külliye olduğunu söyleyen Numan Kurtulmuş, müzeye hergün binlerce turist tarafından ziyaret edildiğini dile getirdi. Kurtulmuş, "Aslına ve ruhuna uygun bir şekilde bu onarımın bitirileceği günü sabırla beklediğimizi ifade ediyorum" diye konuştu.

AYASOFYA İBADETE AÇILACAK MI?

Numan Kurtulmuş, açıklamalarının ardından basın mensuplarının da  sorularını yanıtladı. Ayasofya Müzesi'nin ibadete açılıp açılmayacağıyla ilgili bir sorusu üzerine Kurtulmuş, "Gündemimizde yok. Ama sonuçta Ayasofya Fatih Sultan Mehmet'in fethinin bir sonucu olarak ibadethane haline getirilmiş.  Daha sonra bir Bakanlar Kurulu kararıyla müze haline dönüştürülmüştür. Şu anda gündemimizde yok ancak Fatih Sultan Mehmet'in fetih hakkı olduğunu ifade etmek isterim" diye yanıt verdi. 

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'un ziyareti yaklaşık bir saat sürdü. Kurtulmuş, müzede bulunan yerli ve yabancı bazı turistlerle sohbet etti, hatıra fotoğrafı çektirdi.

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Okumak için tıklayınız:

Kutlu Fetih; mahzûn Ayasofya

Hazret-i Sultan Mehmed Fatih'in emaneti: Ayasofya’da namaz kılabilecek miyiz?

''Bu vakfiyesindeki cümlelerin her bir kelimesi ilgi çekicidir:

“İşte bu benim Ayasofya vakfiyem dolayısıyla kim bu Ayasofya’yı camiye dönüştüren vakfiyemi değiştirirse, bir maddesini tebdil ederse, onu iptal veya tecile koşarsa, fasit veya fasık teville veya herhangi bir dalâvereyle Ayasofya Camii’nin vakıf hükmünü yürürlükten kaldırmaya kastederse aslını değiştirir, füruuna itiraz eder ve bunları yapanlara yol gösterirlerse ve hatta yardım ederlerse ve kanunsuz olarak onda tasarruf yapmaya kalkarlar, camilikten çıkarırlar ve sahte evrak düzenleyerek mütevelli hakkı gibi şeyler ister yahut onu kendi batıl defterine kaydeder veya yalandan kendi hesaplarına geçirirlerse ifade ediyorum ki huzurunuzda, en büyük haram işlemiş ve günahları kazanmış olurlar! Bu sebeple bu vakfiyeyi kim değiştirirse, Allah’ın, Peygamber’in, meleklerin bütün yöneticilerin ve dahi bütün Müslümanların ebediyen lâneti onun ve onların üzerine olsun, azapları hafiflemesin onların, haşr gününde yüzlerine bakılmasın. Kim bunları işittikten sonra hâlâ bu değiştirme işine devam ederse, günahı onu değiştirene olacaktır. Allah’ın azabı onlaradır Allah İşitendir, Bilendir.”3

Günümüzde Ayasofya’nın konumu ilginçtir. Ayasofya camilikten çıkarılmış ve şu anda müze olarak hizmet vermektedir. Ayasofya, İstanbul’un fethinin sembolü olmaktan çıkarılmış, fetih sembolik bir hale getirilmiştir. Dolayısıyla Ayasofya şu anda fethin sembolü konumunda değildir.

Hadise tekrar baktığımız zaman, sanki İstanbul’un ikinci bir fethine ima vardır. Birinci fetihte İstanbul’u fetheden kumandana dikkat çekilirken, ima edilen kısımda ise ikinci fethin askerlerce yapılacağı anlaşılabilir. Çünkü o komutanın askerlerinden başka mutlak olarak “o ordu ne güzel ordu / o asker ne güzel askerdir” denmektedir.''

Devamını okumak için tıklayınız:

İstanbul’un ikinci fethi

DHA

Etiketler: ayasofya, kurtulmuş
Okunma Sayısı: 1946
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