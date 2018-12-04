İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Isparta, Mersin, Afyonkarahisar, Niğde ve Elazığ belediye başkan adaylarını açıkladı.

MHP’den istifa ederek İyi Parti’ye geçen Burhanettin Kocamaz, İYİ Parti’nin Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu.

Akşener, “Sandıkta sadece iktidardan değil, ittifaktan da hesap soracağız” dedi. Akşener, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı eleştirdi. Erdoğan’ın ABD Başkanı Donald Trump’a “Sevgili dostum” dediğini aktaran Akşener, “Adını koyun da bilelim. Amerika dost mu, düşman mı? İçeride başka dışarıda başka oynuyorsunuz” diyerek tepkisini dile getirdi. İlk defa bir iktidarın krizi reddederek çözebileceğini sandığını söyleyen Akşener, “Bu hayat pahalılığının sebebi stokçularmış. İnanmamızı istedikleri hikâye budur. Geçen hafta yine bir bakan ekonomik tablodan Amerika’yı sorumlu tuttu. Bakıyoruz iki gün sonra Erdoğan ABD Başkanı Trump’a ‘sevgili dostum’ diye bahsediyor. Adını koyun da bilelim. Amerika dost mu, düşman mı? İçeride başka dışarıda başka oynuyorsunuz. Yeni bir terör örgütümüz oldu: SOTÖ. Soğan terör örgütü. Diğer terör örgütlerini zor anladılar, ama soğan terör örgütünü hemen anladılar. Yetmedi esnafı suçladılar, yetmedi milleti çok et yiyor diye suçladılar” diye konuştu.

Ankara – Recep Gören