İçişleri Bakanı Soylu hakkında suç duyurusu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisi hakkında "Açık açık söylüyorum, sen bittin" ifadelerini kullanan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında suç duyurusunda bulundu.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında suç duyurusunda bulunduklarını belirtti. Çelik, "Geçmişini affettirmek ve yaranmak güdüsü ile Genel Başkan Kılıçdaroğlu'na, seviyesizce saldırıp, Hakaret, Tehdit ve İftira Suçlarını işleyen Süleyman Soylu hakkında Suç Duyurusunda bulunduğumuz gibi, ayrıca 100.000 TL bedelli Manevi Tazminat davası açtık. Haddini bildireceğiz…" ifadelerini kullandı. Soylu, Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ailesi ve yakınlarına yönelik olarak yurt dışında hesap iddiasında bulunduğu belgelere ve kendisi hakkında söylediği "Seni asmayacağım, rezil edeceğim" sözlerine sert tepki göstermiş, "Kılıçdaroğlu, senin aklın gibi ipin de çürüktür. Kılıçdaroğlu, sana açık açık söylüyorum, sen bittin" demişti.

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