İçişleri Bakanı Soylu: Kılıçdaroğlu uzay yaratığına benziyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na hakaret düzeyinde ifadelerle yüklendi. Soylu, Kılıçdaroğlu için, 'Uzayda yaşamış olabilir mi bu? Uzay yaratığına benziyor' dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu referandum çalışmaları kapsamında Mersin mitingindeydi. Soylu, Mersin'de düzenlenen mitingde CHP lideri Kılıçdaroğlu, HDP ve PKK'ya sert sözlerle yüklendi. başta Kılıçdaroğlu olmak üzere HDP ve PKK'ya sert sözlerle yüklenirken Kılıçdaroğlu'nun PKK, HDP ve FETÖ ile uzlaştığını arkasına da Almanya ile Hollanda'yı aldığını ifade etti. Soylu'nun Kılıçdaroğlu için yaptığı uzaylı benzetmesi de dikkat çekti.

'UZAY YARATIĞINA BENZİYOR'

Kılıçdaroğlu'nu plastik şova benzeten, hangi şekle koyarsan o şekle gelen bir adam olduğunu söyleyen Soylu, "Uzayda yaşamış olabilir mi bu? Uzay yaratığına benziyor" dedi. Konuşmasında ağırlıklı olarak CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve Kandil'e yüklenen Soylu, Mersin'den "Türkiye, prangalarını sökerek geleceğe doğru adım atmaktadır" mesajını verdi.