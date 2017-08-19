İçişleri Bakanlığı: Muştu ve Ahi'yi şehit eden teröristler etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, geçen yıl AKP Özalp İlçe Başkan Yardımcısı Aydın Muştu, geçen ay da AKP Özalp İlçe Başkan Yardımcısı Aydın Ahi'nin şehit edilmeleri ile 15 Ağustos'ta Van Başkale Jandarma Komutanlığına yapılan silahlı saldırıda Esmanur Şengüller'in yaralanması olaylarının faili 4 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Açıklamada, operasyonun Hava Kuvvetleri Komutanlığının desteğiyle yapıldığı kaydedildi. Türk Silahlı Kuvvetlerinden sabah saatlerinde yapılan bilgilendirmede de söz konusu teröristlerin Van'ın Başkale ilçesi kırsalında etkisiz hale getirildikleri bildirilmişti. AA

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