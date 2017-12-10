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11 ARALIK 2017 PAZARTESİ - YIL: 48

"İddia ve suçlamaları dikkate almak mümkün değildir"

10 Aralık 2017, Pazar 20:40
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Türkiye Cumhuriyeti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik açıklamalarını en sert biçimde kınadıklarını bildirdi.

"İddia ve suçlamaları dikkate almak mümkün değildir"

"Uluslararası hukuk kurallarını hiçe sayan, Filistin halkının yüzlerce yıllık vatan topraklarını işgal eden, Birleşmiş Milletler kararlarını sistematik biçimde ihlal eden İsrail'in, öncelikle kendi yaptıklarının hesabını vermesi gerektiğini" vurgulayan Kalın, şunları kaydetti:

"Binlerce masum Filistinliyi katleden, Filistinlilerin topraklarını açık hava hapishanesine dönüştüren bir zihniyetin suçluluk duygusunu bastırmak için ortaya attığı iddia ve suçlamaları ciddiye almak mümkün değildir. İlk kıblemiz olan Kudüs'ü, bir oldu bitti ile işgal devletinin başkenti yapacaklarını sananlar, abesle iştigal etmektedirler. İsrailli yetkililer ülkemize ve liderimize saldırmak yerine Filistin topraklarının işgaline son vermelidir. Türkiye Cumhuriyeti, dünyanın her yerinde olduğu gibi Filistin'de de hakkın, hukukun ve mazlumların yanında olmaya devam edecektir."

AA

Etiketler: ibrahim kalın, netanyahu
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