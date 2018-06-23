İHL ortaokulları da devam edecek

CHP Genel Sekreteri Akif Hamzaçebi, eğitimde “İHL’lerin orta kısımları kapatılmak isteniyor” iddiaları üzerine “Bu söylenenler kesinlikle yanlış. Orta kısımları da dahil olmak üzere İHL’ler ve Kur’ân kursları devam edecek” dedi.

*** Hamzaçebi: Başörtüsü için ilk adımı biz attık CHP Genel Sekreteri Akif Hamzaçebi, Genel Yayın Yönetmenimiz Kâzım Güleçyüz’e Twitter’dan yazdı: “Başörtüsü konusunda sorunun çözümü için ilk adımı Sn. Kılıçdaroğlu atmıştır.” “Başörtülü kızlarımızın/kadınlarımızın milletvekili olarak TBMM’ye, devlet memuriyetine girmelerinde de CHP hep özgürlükçü bir tutum takınmış ve bunu desteklemiştir.” Devamını Okumak İçin Tıklayınız: Hamzaçebi: Başörtüsü için ilk adımı biz attık

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