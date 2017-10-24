İki başkan gitti, biri direniyor

İstifası istenen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Altepe, istifa etti. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Gökçek istifa edeceğini duyurdu. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı ise istifaya yanaşmıyor.

AKP'deki istifa düğümleri çözülmeye başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın istifasını istediği isimler bir bir görevlerini bırakıyor. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe'nin istifasından sonra Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek de cumartesi günü istifa edeceğini duyurdu. Geriye ise tek bir isim kaldı, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur...

"DİRENECEKLER" DERKEN İKİSİ İSTİFA KARARI ALDI

Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz haftalarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bursa, Balıkesir ve Ankara Büyükşehir Belediyelerinin isimlerini vererek istifa beklediklerini dile getirmişti. Bu gelişmenin ardından anından istifalar gelmemiş hatta belediye başkanlarının birbirleriyle konuşup direnme kararı aldıkları bile ifade edilmişti. Ancak üçlü direnme olayı yaşanmadı. Önce Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe istifa etti. Sonra da Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, cumartesi günü istifa edeceğini duyurdu.

"LİDERİMİZLE TERS DÜŞMEYECEĞİZ"

Recep Altepe, kararını açıklarken şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bugüne kadar sürdürdüğümüz kavga değil hizmet ilkesini sonuna kadar sürdüreceğiz. Parti liderimiz ile ters düşmeyeceğiz. Çatışmayacağız, zarar vermeyeceğiz" dedi. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur kanadından ise herhangi bir açıklama yapılmadı. Erdoğan AK Parti'nin Mayıs'taki kongresinden sonra 'Partideki metal yorgunluğunu gidereceklerini' açıklamış, bu sözlerden iki ay sonra kabinede, Ağustos'tan itibaren de AK Parti'nin bazı il ve ilçe yönetimlerinde değişikliğe gidilmişti.

"CUMARTESİ GÜNÜ VEDALAŞIP İSTİFA EDECEĞİM"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ise dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştükten sonra istifa edeceğini sosyal medyadan şu sözlerle duyurdu:

"Sn Cumhurbaşkanımızla bir görüşme yaptık... İnşaallah cumartesi günü Ankara Büyükşehir Bld Meclisini olağanüstü toplayacak ve meclis üyesi arkadaşlara veda edip, istifamı vereceğim"

BALIKESİR BELEDİYE BAŞKANI DİRENİYOR

İki ismin istifa kararlarından sonra ise gözler Balıkesir Belediye Başkanına çevrildi. Başkan Edip Uğur ise istifa edecek misiniz sorularına tek kelimelik cevap verdi: Hayır! Uğur'un gelen istifalardan sonra önümüzdeki günlerde nasıl bir politika izleyeceği ise merak konusu.