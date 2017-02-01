İki HDP'li hakkında 'yakalama' kararı

ŞANLIURFA 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi, ‘terör örgütü propagandası yapmak’ suçundan yargılanan ve adreslerinde bulunmayan HDP Şanlıurfa milletvekilleri İbrahim Ayhan ile Dilek Öcalan hakkında yakalama kararı çıkardı.

HDP'nin Şanlıurfa milletvekili İbrahim Ayhan, Suriye'nin Kobani kentinde çatışmalarda ölen iki teröristin fotoğrafını sosyal medya hesabından; 'anınız önünde saygıyla eğiliyoruz' cümlesiyle paylaştı. Bu paylaşımın ardından Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP'li Ayhan hakkında, 'terör örgütü propagandası yapma' suçundan soruşturma başlattı. HDP milletvekili olan aynı zamanda terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın yeğeni Dilek Öcalan ise 23 Şubat 2016 tarihinde Viranşehir'de güvenlik güçlerince etkisiz hale getirilen PKK’lı terörist Mehmet Yılmaz’ın cenazesindeki davranışlarının 'terör örgütünün cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek nitelikte olduğu' gerekçesiyle 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan hakkında dava açıldı.

Her iki milletvekili için de 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. HDP’li Öcalan ve Ayhan, bugün 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya katılmadı. Haklarında 'zorla getirme' kararı olan ancak adreslerinde bulunamadıkları için duruşmaya katılan milletvekillerinin avukatlarından Sevda Çelik Özbingöl, müvekkillerinin milletvekili olduğunu sebebiyle yasama dokunulmazlığı bulunduğunu belirterek, mahkemeye davetle çağrılmasını talep etti. Mahkeme heyeti ise zorla getirilme kararına rağmen kendisine ulaşılamayan ve ikinci kez ifade vermeye gelmeyen Ayhan ve Öcalan hakkında savunmasının alınmasına yönelik "yakalama" kararı vererek duruşmayı erteledi.