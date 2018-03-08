İki parti de kendi kampanyasını yapacak

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, 2019 seçimlerinde AKP ile MHP’nin ortak kampanya yürütüp yürütmeyeceğine ilişkin olarak, “Her siyasi parti kendi kurumsal kimliği ile ortak hedefler çerçevesinde, kendi siyasal dili ve iletişimini kullanarak, kendi kampanyasını yapacak.” dedi.

Ünal, bir TV kanalında katıldığı canlı yayında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ünal, ittifakın ardından AK Parti ile MHP’nin ortak seçim çalışması yapma ihtimalinin olup olmadığına ilişkin “Her siyasi parti kendi kurumsal kimliği ile ortak hedefler çerçevesinde, kendi siyasal dili ve iletişimini kullanarak, kendi kampanyasını yapacak.” ifadesini kullandı. Ünal, sürekli gündeme gelen erken seçim iddialarına ilişkin soru üzerine, bunun söz konusu olmadığını vurguladı. AA

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