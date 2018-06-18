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18 HAZİRAN 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

‘İkinci turda Erdoğan’a oy vermeyeceğiz’

18 Haziran 2018, Pazartesi 19:45
MHP’de genel başkan Devlet Bahçeli’ye muhalif tavırlarıyla dikkat çeken İstanbul milletvekili Atila Kaya, 24 Haziran’daki Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turuna Meral Akşener veya Muharrem İnce kalması durumunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın karşısındaki adayı destekleyeceğini söyledi.

Kaya, FOX TV’de İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat programına katıldı. Kaya’nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: “Bizi kendi adayımızı olmadığı seçime bizi mecbur bıraktılar. Tek adam rejimini temsil eden şahıs belli Erdoğan. Özgür basını, parlamenter sistemi, kuvvetler ayrılığını savunan adaya oyumuzu vereceğiz.

İkinci turda sayın Akşener kalırsa ona oy veririz. Sayın İnce kalırsa ona veririz. MHP’nin ülkücü zihniyetten uzaklaşmasını kabul etmiyoruz. Birinci turda üç hilale mührü vuracağız ancak Erdoğan’a oy vermeyeceğiz.”

Etiketler: atila kaya, seçim
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  • Ahmet ilhan

    18.6.2018 21:07:47

    Cumhurda büyük çatlak.

Risale-i Nur Külliyatı

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