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12 KASIM 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

"İktidar, krizlerin üstünü örtmek için suni gündem oluşturuyor"

12 Kasım 2018, Pazartesi 08:05
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iktidar partisinin gerçek krizlerin üstünü örtmek için suni gündem oluşturduğunu söyledi. Kılıçdaroğlu, "Ben o oyuna gelmem" ifadesini kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu, Hürriyet''in sorularını yanıtladı. 

 

"İktidar ekonomik krizin tartışılmasını istemiyor" görüşünü dile getiren Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"İş bulamayan milyonlarca gencimizin, iflas eden sanayicimizin, kepenk kapatan esnafımızın, icrayla boğuşan çiftçimizin gündem olmasını istemiyor. Gerçek krizlerin üstünü örtmek için suni gündem yaratılıyor. Ben o oyuna gelmem."

 

Etiketler: Kılıçdaroğlu, CHP, Türkiye, kriz
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