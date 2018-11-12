"İktidar, krizlerin üstünü örtmek için suni gündem oluşturuyor"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iktidar partisinin gerçek krizlerin üstünü örtmek için suni gündem oluşturduğunu söyledi. Kılıçdaroğlu, "Ben o oyuna gelmem" ifadesini kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu, Hürriyet''in sorularını yanıtladı. "İktidar ekonomik krizin tartışılmasını istemiyor" görüşünü dile getiren Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti: "İş bulamayan milyonlarca gencimizin, iflas eden sanayicimizin, kepenk kapatan esnafımızın, icrayla boğuşan çiftçimizin gündem olmasını istemiyor. Gerçek krizlerin üstünü örtmek için suni gündem yaratılıyor. Ben o oyuna gelmem."

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